NextChat (이전 명칭: ChatGPT-Next-Web)은 88,000개 이상의 GitHub 스타를 보유한 오픈 소스 채팅 인터페이스로, 가장 널리 알려진 자체 호스팅 AI 채팅 클라이언트입니다. OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek 및 수십 개의 다른 제공업체에 연결되어 하나의 일관된 UI를 통해 모든 LLM과 채팅할 수 있도록 해주며, 대시보드 간 전환하거나 타사 래퍼 서비스에 비용을 지불할 필요가 없습니다.

NextChat을 자체 호스팅하면 API 키와 대화 기록이 비공개로 유지됩니다. 비밀번호 코드로 액세스를 잠글 수 있으며, 모든 채팅 데이터는 사용자 브라우저에 저장됩니다. 관리할 데이터베이스가 없으며 서버 측 데이터 보존도 없습니다.