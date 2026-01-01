NextChat 원클릭 설치
하나의 세련된 인터페이스를 통해 OpenAI, Claude, Gemini 및 20개 이상의 제공업체를 지원하는 자체 호스팅 AI 채팅 UI.
NextChat용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
NextChat 활용으로 만들 수 있는 것
NextChat (이전 명칭: ChatGPT-Next-Web)은 88,000개 이상의 GitHub 스타를 보유한 오픈 소스 채팅 인터페이스로, 가장 널리 알려진 자체 호스팅 AI 채팅 클라이언트입니다. OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek 및 수십 개의 다른 제공업체에 연결되어 하나의 일관된 UI를 통해 모든 LLM과 채팅할 수 있도록 해주며, 대시보드 간 전환하거나 타사 래퍼 서비스에 비용을 지불할 필요가 없습니다.
NextChat을 자체 호스팅하면 API 키와 대화 기록이 비공개로 유지됩니다. 비밀번호 코드로 액세스를 잠글 수 있으며, 모든 채팅 데이터는 사용자 브라우저에 저장됩니다. 관리할 데이터베이스가 없으며 서버 측 데이터 보존도 없습니다.
NextChat의 주요 특징
다중 공급자 지원
OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek, Azure OpenAI 및 20개 이상의 다른 제공업체에 도구를 전환하지 않고 단일 UI에서 연결하세요.
내장 프롬프트 라이브러리
글쓰기, 코딩, 분석 및 번역을 위한 수백 개의 사전 구축된 시스템 프롬프트 — 또는 자신만의 맞춤형 템플릿을 만들고 저장하세요.
액세스 코드 보호
암호 코드를 사용하여 인스턴스 사용자를 제한하여, 공개적으로 배포될 때 API 키의 무단 사용을 방지합니다.
데이터베이스 필요 없음
모든 대화는 사용자의 브라우저에 저장됩니다 — 서버는 상태를 유지하지 않으므로 배포 및 유지 관리가 최소화됩니다.
마크다운 및 코드 렌더링
응답은 구문 강조된 코드 블록, 표, LaTeX 수학, 인라인 HTML을 포함한 전체 마크다운 지원으로 렌더링됩니다.
MCP 플러그인 지원
모델 컨텍스트 프로토콜(MCP)을 활성화하여 어시스턴트를 외부 도구, 파일 액세스 및 사용자 지정 통합으로 확장할 수 있습니다.
Hostinger에서 NextChat을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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