Duplicati는 무료 오픈소스 백업 클라이언트로, AES-256으로 데이터를 암호화한 후 증분, 중복 제거 및 압축된 백업을 Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2와 같은 20개 이상의 스토리지 백엔드 및 SFTP, WebDAV와 같은 표준 프로토콜로 전송합니다. 모든 것이 클라이언트 측에서 암호화되므로, 타사 클라우드 서비스에 저장될 때에도 데이터는 비공개로 유지됩니다.

깔끔한 웹 인터페이스를 통해 백업 작업 구성, 보존 정책 설정, 백업 무결성 확인 및 예약 실행 모니터링을 쉽게 할 수 있습니다. 블록 수준 중복 제거 및 압축은 대규모 데이터 세트에서도 스토리지 비용을 낮게 유지합니다. VPS에 Duplicati를 자체 호스팅하면 개인 컴퓨터가 켜져 있지 않아도 예약된 작업을 일관되게 실행하는 안정적인 상시 작동 백업 엔진을 사용할 수 있습니다.