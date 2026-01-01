Duplicati 원클릭 설치.
간단한 웹 인터페이스를 통해 암호화된 증분 백업을 클라우드 스토리지 및 원격 서버에 생성하는 오픈소스 백업 클라이언트입니다.
Duplicati용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Duplicati 활용으로 만들 수 있는 것
Duplicati는 무료 오픈소스 백업 클라이언트로, AES-256으로 데이터를 암호화한 후 증분, 중복 제거 및 압축된 백업을 Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2와 같은 20개 이상의 스토리지 백엔드 및 SFTP, WebDAV와 같은 표준 프로토콜로 전송합니다. 모든 것이 클라이언트 측에서 암호화되므로, 타사 클라우드 서비스에 저장될 때에도 데이터는 비공개로 유지됩니다.
깔끔한 웹 인터페이스를 통해 백업 작업 구성, 보존 정책 설정, 백업 무결성 확인 및 예약 실행 모니터링을 쉽게 할 수 있습니다. 블록 수준 중복 제거 및 압축은 대규모 데이터 세트에서도 스토리지 비용을 낮게 유지합니다. VPS에 Duplicati를 자체 호스팅하면 개인 컴퓨터가 켜져 있지 않아도 예약된 작업을 일관되게 실행하는 안정적인 상시 작동 백업 엔진을 사용할 수 있습니다.
Duplicati의 주요 특징
AES-256 클라이언트 측 암호화
서버를 떠나기 전에 모든 데이터를 암호화하여, 타사 클라우드 스토리지에 있는 백업이 완전히 비공개로 유지됩니다.
20+ 저장소 백엔드
Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Backblaze B2, Dropbox, SFTP, WebDAV 및 더 많은 목적지를 단일 인터페이스에서 지원합니다.
증분 및 중복 제거됨
첫 번째 백업 실행 후 변경된 블록만 업로드하여, 후속 작업에서 스토리지 사용량과 업로드 대역폭을 획기적으로 줄여줍니다.
유연한 일정 관리
스토리지 비용을 관리하기 위해 오래된 복원 지점을 자동으로 만료시키는 보존 정책을 사용하여 자동화된 백업 기간을 구성합니다.
백업 확인
데이터를 복원하고 비교하여 백업 무결성을 주기적으로 테스트하며, 복구 문제가 되기 전에 잠재적인 손상을 감지합니다.
Hostinger에서 Duplicati을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.