SilverBullet 원클릭 설치
브라우저에서 실행되는 마크다운, 실시간 쿼리 및 플러그인 시스템을 갖춘 오픈 소스 메모 앱.
SilverBullet용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
SilverBullet 활용으로 만들 수 있는 것
SilverBullet은 Markdown을 기반으로 구축되었으며 개인 지식 관리를 위해 설계된 오픈 소스 자체 호스팅 노트 필기 애플리케이션입니다. 프로그레시브 웹 앱으로 브라우저에서 완전히 실행되며 모든 데이터를 자체 서버에 보관합니다. 이를 통해 오프라인 액세스, 노트 전반에 걸친 실시간 쿼리, 확장성을 위한 강력한 플러그 시스템을 제공합니다.
VPS에 SilverBullet을 자체 호스팅하면 어떤 기기에서든 항상 노트에 액세스할 수 있으며, 실시간으로 동기화되고, 어떤 클라우드 노트 필기 서비스에도 의존하지 않고 비공개로 저장됩니다.
SilverBullet의 주요 특징
실시간 쿼리
노트 안에 동적 쿼리를 삽입하여 전체 지식 기반의 데이터를 실시간으로 가져와 표시할 수 있습니다.
Plug 생태계
작업, 캘린더, Git 동기화, AI 완성 등 다양한 기능을 위한 커뮤니티 플러그인으로 기능을 확장하세요.
오프라인 우선 PWA
프로그레시브 웹 앱으로 오프라인에서 작동합니다. 다시 연결하면 수정 사항이 자동으로 동기화됩니다.
마크다운 네이티브
표준 마크다운으로 위키 스타일 링크, 태그, 프런트 매터 메타데이터를 사용하여 구조화된 노트 필기를 위해 작성하세요.
명령어 팔레트
빠른 탐색 및 작업을 위한 슬래시 명령 및 명령 팔레트가 있는 키보드 기반 인터페이스.
Hostinger에서 SilverBullet을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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