SilverBullet은 Markdown을 기반으로 구축되었으며 개인 지식 관리를 위해 설계된 오픈 소스 자체 호스팅 노트 필기 애플리케이션입니다. 프로그레시브 웹 앱으로 브라우저에서 완전히 실행되며 모든 데이터를 자체 서버에 보관합니다. 이를 통해 오프라인 액세스, 노트 전반에 걸친 실시간 쿼리, 확장성을 위한 강력한 플러그 시스템을 제공합니다.

VPS에 SilverBullet을 자체 호스팅하면 어떤 기기에서든 항상 노트에 액세스할 수 있으며, 실시간으로 동기화되고, 어떤 클라우드 노트 필기 서비스에도 의존하지 않고 비공개로 저장됩니다.