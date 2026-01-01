마스토돈은 선도적인 오픈 소스 연합형 소셜 네트워크입니다. ActivityPub 페디버스에서 가장 큰 프로젝트이며, 전 세계 수천 개의 독립적으로 운영되는 인스턴스와 수천만 명의 사용자를 보유하고 있습니다. 익숙한 마이크로블로깅 플랫폼처럼 보이지만, 모든 서버는 다른 사람이 소유하고, 관리하며, 운영합니다. 또한, 어떤 서버의 사용자든 다른 서버의 사용자와 팔로우하고 대화할 수 있습니다.

VPS에서 자신만의 마스토돈 인스턴스를 운영하면 페디버스에서 영구적인 보금자리를 얻게 됩니다. 이는 사용자가 완전히 제어할 수 있는 공간입니다. 사용자는 규칙을 설정하고, 누가 가입할 수 있는지 선택하며, 누가 누구와 연합할지 결정하고, 데이터를 소유할 수 있습니다. 광고나 알고리즘 타임라인이 없으며, 내일 조건을 변경할 수 있는 제3자 플랫폼도 없습니다.