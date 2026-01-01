Mastodon 원클릭 설치.
독립적으로 소유된 서버들의 전 세계 네트워크에 연결되는 자체 호스팅 분산형 마이크로블로깅 플랫폼입니다.
Mastodon용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Mastodon 활용으로 만들 수 있는 것
마스토돈은 선도적인 오픈 소스 연합형 소셜 네트워크입니다. ActivityPub 페디버스에서 가장 큰 프로젝트이며, 전 세계 수천 개의 독립적으로 운영되는 인스턴스와 수천만 명의 사용자를 보유하고 있습니다. 익숙한 마이크로블로깅 플랫폼처럼 보이지만, 모든 서버는 다른 사람이 소유하고, 관리하며, 운영합니다. 또한, 어떤 서버의 사용자든 다른 서버의 사용자와 팔로우하고 대화할 수 있습니다.
VPS에서 자신만의 마스토돈 인스턴스를 운영하면 페디버스에서 영구적인 보금자리를 얻게 됩니다. 이는 사용자가 완전히 제어할 수 있는 공간입니다. 사용자는 규칙을 설정하고, 누가 가입할 수 있는지 선택하며, 누가 누구와 연합할지 결정하고, 데이터를 소유할 수 있습니다. 광고나 알고리즘 타임라인이 없으며, 내일 조건을 변경할 수 있는 제3자 플랫폼도 없습니다.
Mastodon의 주요 특징
ActivityPub 연동
W3C ActivityPub 표준을 따르므로, 귀하의 인스턴스는 다른 모든 Mastodon 서버, Pleroma, Misskey 및 더 넓은 페디버스와 상호 운용됩니다.
시간순 타임라인
게시물은 전송된 순서대로 표시됩니다. 알고리즘 순위 지정, 추천 광고, 참여를 유도하기 위한 재정렬된 피드 경쟁은 없습니다.
서버 수준 중재
소유자가 정의한 커뮤니티 규칙, 콘텐츠 경고 및 인스턴스 수준 차단을 통해 원하는 분위기의 커뮤니티를 조성할 수 있습니다.
풍부한 게시물 작성기
게시물당 최대 500자 (구성 가능), 설문조사, 미디어 첨부 파일, 콘텐츠 경고, 대체 텍스트 및 게시물별 맞춤형 공개 설정.
오픈 API 및 클라이언트
성숙한 REST 및 스트리밍 API는 공식 Mastodon iOS 및 Android 앱을 포함한 광범위한 모바일 및 데스크톱 클라이언트 생태계를 지원합니다.
Hostinger에서 Mastodon을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.