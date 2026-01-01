OneTimeSecret을 사용하면 한 번 조회하면 자동 파기되는 링크를 통해 비밀번호, API 키, 비공개 메시지 등 민감한 정보를 공유할 수 있습니다. 수신자가 링크를 열면 해당 비밀은 서버에서 영구적으로 삭제되어 어떠한 흔적도 남기지 않습니다.

자체 VPS에 OneTimeSecret을 셀프 호스팅하면 공유된 비밀이 제3자 인프라에 닿지 않습니다. 암호화, 보존 정책 및 액세스 로그를 직접 제어할 수 있으므로 자격 증명, 고객 데이터 또는 이메일이나 채팅으로 공유하기에는 너무 민감한 정보를 다루는 팀에 이상적입니다.