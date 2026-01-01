Sonatype Nexus 리포지토리 관리자는 모든 주요 패키지 형식에서 빌드 아티팩트를 저장, 구성 및 배포하기 위한 업계 표준 아티팩트 리포지토리입니다. 이는 Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub 및 수십 개의 다른 레지스트리를 위한 범용 프록시 캐시 역할을 하여 외부 다운로드를 획기적으로 줄이고 빌드 속도를 높입니다.

자체 VPS에 Nexus를 자체 호스팅하면 아티팩트 저장소, 액세스 정책 및 보안 스캐닝에 대한 완전한 제어 권한을 제공합니다. 팀은 좌석당 가격 책정이나 클라우드 스토리지 제한 없이 공개 및 비공개 등 모든 종속성에 대한 단일 진실 공급원을 얻을 수 있습니다.