Nexus Repository Manager 원클릭 배포
Maven, npm, Docker, PyPI 등을 지원하는 범용 아티팩트 리포지토리 관리자입니다.
Nexus Repository Manager용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Nexus Repository Manager 활용으로 만들 수 있는 것
Sonatype Nexus 리포지토리 관리자는 모든 주요 패키지 형식에서 빌드 아티팩트를 저장, 구성 및 배포하기 위한 업계 표준 아티팩트 리포지토리입니다. 이는 Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub 및 수십 개의 다른 레지스트리를 위한 범용 프록시 캐시 역할을 하여 외부 다운로드를 획기적으로 줄이고 빌드 속도를 높입니다.
자체 VPS에 Nexus를 자체 호스팅하면 아티팩트 저장소, 액세스 정책 및 보안 스캐닝에 대한 완전한 제어 권한을 제공합니다. 팀은 좌석당 가격 책정이나 클라우드 스토리지 제한 없이 공개 및 비공개 등 모든 종속성에 대한 단일 진실 공급원을 얻을 수 있습니다.
Nexus Repository Manager의 주요 특징
범용 형식 지원
단일 인스턴스에서 Maven, npm, NuGet, PyPI, Docker, Helm, Go 및 더 많은 형식을 호스팅하고 프록시합니다.
프록시 및 캐시
원격 아티팩트를 로컬에 캐시하여, 업스트림 레지스트리가 느리거나 사용할 수 없어 빌드가 실패하는 일이 없도록 합니다.
비공개 리포지토리
세분화된 접근 제어를 통해 독점 라이브러리 및 Docker 이미지를 비공개 호스팅 저장소에 게시합니다.
구성 요소 검색
모든 저장소에서 전체 텍스트 검색을 통해 개발자들은 특정 아티팩트 버전과 해당 메타데이터를 빠르게 찾을 수 있습니다.
역할 기반 액세스
리포지토리별로 세분화된 권한을 정의하여 팀이 소유한 리포지토리만 보고 게시할 수 있도록 합니다.
Hostinger에서 Nexus Repository Manager을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.