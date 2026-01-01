Atomic Server 원클릭 설치.
협업 지식 기반 및 구조화된 콘텐츠를 위한 오픈 소스 실시간 헤드리스 CMS 및 그래프 데이터베이스.
Atomic Server용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Atomic Server 활용으로 만들 수 있는 것
Atomic Server는 오픈 소스 헤드리스 CMS이자 그래프 데이터베이스로, 모든 콘텐츠 조각에 유형화된 스키마와 안정적인 URL을 제공하는 RDF의 엄격한 하위 집합인 Atomic Data를 기반으로 구축되었습니다. 불투명한 블롭을 저장하는 기존 CMS와 달리, Atomic Server는 클라이언트 간에 실시간으로 쿼리, 검증 및 동기화될 수 있는 구조화되고 연결된 데이터를 저장합니다.
자체 VPS에 Atomic Server를 자체 호스팅하면 지식 그래프, 문서 및 테이블을 완벽하게 제어할 수 있으며, 공급업체 종속이나 사용자당 요금이 없습니다. 내장된 웹소켓은 연결된 모든 클라이언트에 실시간 업데이트를 스트리밍하여 협업 도구, 내부 위키 및 구조화된 실시간 백엔드가 필요한 맞춤형 앱을 위한 강력한 기반을 제공합니다.
Atomic Server의 주요 특징
실시간 동기화
내장된 웹소켓은 연결된 모든 클라이언트에 변경 사항을 즉시 푸시하여, 추가 인프라 없이도 공동 편집 및 라이브 대시보드가 작동합니다.
유형화된 지식 그래프
모든 리소스는 스키마와 Atomic Data를 기반으로 하는 고유한 URL을 가지며, 이를 통해 일반 문서 저장소가 따라올 수 없는 콘텐츠 유효성 검사, 연결성 및 쿼리 기능을 제공합니다.
강력한 테이블 편집기
유형화된 열, 참조 및 유효성 검사를 갖춘 스프레드시트와 유사한 UI에서 구조화된 레코드를 편집합니다. 이는 비기술적인 기여자에게 친숙한 인터페이스입니다.
전문 검색
통합 전체 텍스트 검색은 모든 리소스를 자동으로 색인화하여, 별도의 엔진을 구성할 필요 없이 대규모 지식 기반을 즉시 검색 가능하게 합니다.
JS, React, Svelte SDK
공식 클라이언트 라이브러리를 통해 개발자는 타입이 지정된 API를 통해 실시간 변경 사항을 읽고, 쓰고, 구독하는 맞춤형 프런트엔드 및 앱을 구축할 수 있습니다.
Hostinger에서 Atomic Server을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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