Atomic Server는 오픈 소스 헤드리스 CMS이자 그래프 데이터베이스로, 모든 콘텐츠 조각에 유형화된 스키마와 안정적인 URL을 제공하는 RDF의 엄격한 하위 집합인 Atomic Data를 기반으로 구축되었습니다. 불투명한 블롭을 저장하는 기존 CMS와 달리, Atomic Server는 클라이언트 간에 실시간으로 쿼리, 검증 및 동기화될 수 있는 구조화되고 연결된 데이터를 저장합니다.

자체 VPS에 Atomic Server를 자체 호스팅하면 지식 그래프, 문서 및 테이블을 완벽하게 제어할 수 있으며, 공급업체 종속이나 사용자당 요금이 없습니다. 내장된 웹소켓은 연결된 모든 클라이언트에 실시간 업데이트를 스트리밍하여 협업 도구, 내부 위키 및 구조화된 실시간 백엔드가 필요한 맞춤형 앱을 위한 강력한 기반을 제공합니다.