LubeLogger는 자동차 애호가, 차량 관리자, 그리고 차량의 상태를 꼼꼼하게 추적하고자 하는 모든 사람들을 위한 전용 관리 플랫폼입니다. LubeLogger를 자체 호스팅함으로써, 소유한 모든 차량에 대한 모든 오일 교환, 수리, 연료 주유 기록을 제3자 접근이나 구독료 없이 개인적이고 영구적으로 생성할 수 있습니다.

일반적인 스프레드시트나 광고 지원 모바일 앱과 달리, LubeLogger는 자동차 유지보수의 미묘한 차이를 위해 설계된 특화된 인터페이스를 제공하며, 주행 거리 기반 알림, 연비 분석, 영수증 저장 기능을 통해 전체 차량을 한곳에서 체계적으로 관리할 수 있도록 합니다.