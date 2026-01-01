LubeLogger 원클릭 설치
차량을 최상의 상태로 유지하기 위한 궁극적인 자체 호스팅 차량 유지보수 및 연료 추적기입니다.
LubeLogger용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
LubeLogger 활용으로 만들 수 있는 것
LubeLogger는 자동차 애호가, 차량 관리자, 그리고 차량의 상태를 꼼꼼하게 추적하고자 하는 모든 사람들을 위한 전용 관리 플랫폼입니다. LubeLogger를 자체 호스팅함으로써, 소유한 모든 차량에 대한 모든 오일 교환, 수리, 연료 주유 기록을 제3자 접근이나 구독료 없이 개인적이고 영구적으로 생성할 수 있습니다.
일반적인 스프레드시트나 광고 지원 모바일 앱과 달리, LubeLogger는 자동차 유지보수의 미묘한 차이를 위해 설계된 특화된 인터페이스를 제공하며, 주행 거리 기반 알림, 연비 분석, 영수증 저장 기능을 통해 전체 차량을 한곳에서 체계적으로 관리할 수 있도록 합니다.
LubeLogger의 주요 특징
서비스 내역 추적
날짜, 비용, 메모와 함께 차량에 수행된 모든 수리 및 유지보수 작업에 대한 상세 기록을 유지하세요.
연비 분석
자동 MPG 계산 및 지출 차트를 통해 시간 경과에 따른 연료 소비량과 비용을 추적하세요.
문서 저장소
영수증, 등록 서류, 보험 카드 등의 디지털 사본을 업로드하고 즉시 액세스할 수 있도록 보관하세요.
스마트 알림
차량의 주행 거리 또는 일정에 따라 다가오는 오일 교환, 타이어 로테이션 및 검사에 대한 알림을 받습니다.
Hostinger에서 LubeLogger을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.