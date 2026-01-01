Neko 원클릭 설치.
WebRTC를 통해 공유 세션을 여러 사용자에게 실시간으로 스트리밍하는 자체 호스팅 가상 브라우저입니다.
Neko용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Neko 활용으로 만들 수 있는 것
Neko는 WebRTC를 통해 라이브 브라우저 세션을 스트리밍하여 여러 사용자가 동시에 보고 제어할 수 있는 자체 호스팅 가상 브라우저입니다. 원래는 워치 파티를 위해 만들어졌지만, 영구 프로필 스토리지를 통해 Firefox, Chromium 및 기타 엔진을 지원하는 다재다능한 원격 브라우저 플랫폼으로 성장했습니다.
자체 VPS에 Neko를 자체 호스팅하면 누가 세션에 액세스할 수 있는지 제어할 수 있고, 집 IP를 비공개로 유지하며, 타사 화면 공유 서비스에 의존하지 않고도 모든 연결된 시청자에게 원활하게 스트리밍하는 데 필요한 업로드 대역폭을 제공합니다.
Neko의 주요 특징
실시간 WebRTC 스트리밍
초저지연 스트리밍은 여러 명의 동시 시청자에게도 원격 브라우저 상호 작용이 로컬 브라우징만큼 반응성이 느껴지도록 합니다.
다중 사용자 제어
여러 사용자가 동일한 세션에서 커서 제어 및 키보드 입력을 공유할 수 있으며, 각 참가자의 커서 위치를 시각적 표시기로 확인할 수 있습니다.
역할 기반 접속
관리자 및 회원 역할은 즉시 제어 권한을 부여하거나 취소할 수 있도록 하여, 민감한 작업을 보호하면서 협업 브라우징을 허용합니다.
지속적인 브라우저 프로필
브라우저 설정, 북마크 및 세션 데이터는 명명된 볼륨에 저장되어, 재시작 후에도 가상 브라우저가 중단했던 지점부터 정확히 다시 시작할 수 있습니다.
유연한 브라우저 엔진
개인 정보 보호, 호환성 또는 기능 요구 사항에 맞게 Firefox, Chromium, ungoogled-chromium 및 기타 변형 중에서 선택하세요.
Hostinger에서 Neko을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.