Neko는 WebRTC를 통해 라이브 브라우저 세션을 스트리밍하여 여러 사용자가 동시에 보고 제어할 수 있는 자체 호스팅 가상 브라우저입니다. 원래는 워치 파티를 위해 만들어졌지만, 영구 프로필 스토리지를 통해 Firefox, Chromium 및 기타 엔진을 지원하는 다재다능한 원격 브라우저 플랫폼으로 성장했습니다.

자체 VPS에 Neko를 자체 호스팅하면 누가 세션에 액세스할 수 있는지 제어할 수 있고, 집 IP를 비공개로 유지하며, 타사 화면 공유 서비스에 의존하지 않고도 모든 연결된 시청자에게 원활하게 스트리밍하는 데 필요한 업로드 대역폭을 제공합니다.