Opengist는 모든 스니펫을 실제 Git 저장소로 저장하는 자체 호스팅 페이스트빈입니다. 데이터베이스 기반 페이스트 도구와 달리, 각 gist는 완전히 복제 가능합니다. 사용자는 HTTP 또는 SSH를 통해 표준 Git 명령으로 업데이트를 푸시하고, 전체 커밋 기록을 보고, 협업할 수 있습니다. 깔끔한 웹 인터페이스는 구문 강조, 전체 텍스트 검색, 그리고 각 스니펫에 대한 공개, 비공개, 미등록 가시성 모드를 제공합니다.

VPS에 Opengist를 호스팅하면 코드 스니펫과 페이스트를 타사 서비스와 공유하지 않고도 완벽하게 소유할 수 있습니다. SQLite는 기본적으로 사용되며, 추가 데이터베이스 컨테이너가 필요하지 않습니다. 가장 먼저 등록하는 사용자가 인스턴스 전체 설정 및 사용자 관리에 접근할 수 있는 관리자가 됩니다.