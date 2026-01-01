Opengist 원클릭 설치
Git 기반의 자체 호스팅 페이스트빈으로, 구문 강조 및 전체 버전 기록을 통해 코드 스니펫을 공유할 수 있습니다.
Opengist용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Opengist 활용으로 만들 수 있는 것
Opengist는 모든 스니펫을 실제 Git 저장소로 저장하는 자체 호스팅 페이스트빈입니다. 데이터베이스 기반 페이스트 도구와 달리, 각 gist는 완전히 복제 가능합니다. 사용자는 HTTP 또는 SSH를 통해 표준 Git 명령으로 업데이트를 푸시하고, 전체 커밋 기록을 보고, 협업할 수 있습니다. 깔끔한 웹 인터페이스는 구문 강조, 전체 텍스트 검색, 그리고 각 스니펫에 대한 공개, 비공개, 미등록 가시성 모드를 제공합니다.
VPS에 Opengist를 호스팅하면 코드 스니펫과 페이스트를 타사 서비스와 공유하지 않고도 완벽하게 소유할 수 있습니다. SQLite는 기본적으로 사용되며, 추가 데이터베이스 컨테이너가 필요하지 않습니다. 가장 먼저 등록하는 사용자가 인스턴스 전체 설정 및 사용자 관리에 접근할 수 있는 관리자가 됩니다.
Opengist의 주요 특징
Git 기반 저장소
모든 스니펫은 실제 Git 저장소로 저장되어 버전 기록, diff, 그리고 HTTP 또는 SSH 클론 접근을 즉시 제공합니다.
구문 강조
자동 감지 및 수동 재정의 기능을 통해 수백 가지 언어를 지원하여 모든 코드 스니펫 또는 구성 파일을 정확하게 강조 표시합니다.
가시성 제어
개별 gist를 공개, 비공개 또는 미등록으로 설정하여 누가 내 스니펫을 발견하고 볼 수 있는지 정확하게 제어할 수 있습니다.
전체 텍스트 검색
내장된 Bleve 인덱스를 사용하여 내용, 파일 이름 또는 언어를 기준으로 모든 gist를 검색할 수 있으며, 외부 검색 엔진은 필요 없습니다.
OAuth 로그인
별도의 로컬 계정을 관리하는 대신 GitHub, GitLab, Gitea 또는 OIDC 호환 제공업체로 로그인하세요.
삽입 가능한 스니펫
생성된 스크립트 태그를 통해 외부 페이지에 모든 gist를 삽입하여, 라이브로 구문 강조된 코드를 인라인으로 렌더링할 수 있습니다.
Hostinger에서 Opengist을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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