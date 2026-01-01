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DumbDrop 활용으로 만들 수 있는 것

DumbDrop은 DumbWare.io에서 제공하는 의도적으로 최소화된 파일 업로드 애플리케이션입니다. 이 애플리케이션은 서버와 파일을 공유하는 데 계정 시스템, 객체 스토어 또는 클라우드 구독이 필요하지 않다는 아이디어를 기반으로 구축되었습니다. 인터페이스는 단일 드롭 존으로, 파일을 드래그하면 사용자가 완벽하게 제어하는 구성된 업로드 디렉터리의 디스크에 저장됩니다.

작은 표면에도 불구하고 DumbDrop은 선택적 PIN 보호, 디렉터리 업로드 지원, 구성 가능한 크기 제한, 파일 확장자 필터링 및 Apprise 알림과 같은 실용적인 추가 기능을 제공합니다. VPS에서 자체 호스팅하면 업로드된 파일이 비공개로 유지되고, 타사 서비스의 기가바이트당 전송 수수료가 제거되며, 셸 또는 SFTP 액세스 권한이 없는 협업자에게 안정적인 인계 지점을 제공합니다.

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{name} 활용으로 만들 수 있는 것

DumbDrop의 주요 특징

드래그 앤 드롭 업로드

한 파일, 여러 파일 또는 전체 폴더를 페이지에 드롭하면 원본 디렉터리 구조가 디스크에 보존됩니다.

데이터베이스 필요 없음

업로드된 파일은 마운트된 디렉터리에 바로 기록되므로, 백업은 일반 폴더 복사본이며 마이그레이션할 것이 없습니다.

선택 사항 PIN 보호

4-10자리 PIN을 설정하여 전체 인증 시스템을 구축하지 않고 공유 서버의 업로드를 제한하세요.

Apprise 알림

Apprise가 지원하는 모든 채널을 통해 새 파일이 도착할 때마다 파일 이름, 크기 및 저장 공간 사용량에 대한 사용자 정의 가능한 템플릿으로 알림을 받으세요.

파일 목록 및 정리

선택적 파일 브라우저를 활성화하여 SSH 액세스 없이 웹 인터페이스에서 직접 업로드된 파일을 다운로드하거나 삭제할 수 있습니다.

확장 및 크기 제한

허용되는 파일 형식을 제한하고 업로드 크기를 제한하여 드롭존이 의도한 대로 사용되도록 유지하세요.

Hostinger에서 DumbDrop을 실행하는 이유는 무엇입니까?

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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.

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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.

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Gad Iradufasha
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Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.

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Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀

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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.

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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.

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Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.

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덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.

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