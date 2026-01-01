원클릭 설치로 DumbDrop 배포
최소한의 드래그 앤 드롭 파일 업로더로, 파일을 폴더에 바로 저장합니다. 데이터베이스, 계정, 번거로움이 없습니다.
DumbDrop용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
DumbDrop 활용으로 만들 수 있는 것
DumbDrop은 DumbWare.io에서 제공하는 의도적으로 최소화된 파일 업로드 애플리케이션입니다. 이 애플리케이션은 서버와 파일을 공유하는 데 계정 시스템, 객체 스토어 또는 클라우드 구독이 필요하지 않다는 아이디어를 기반으로 구축되었습니다. 인터페이스는 단일 드롭 존으로, 파일을 드래그하면 사용자가 완벽하게 제어하는 구성된 업로드 디렉터리의 디스크에 저장됩니다.
작은 표면에도 불구하고 DumbDrop은 선택적 PIN 보호, 디렉터리 업로드 지원, 구성 가능한 크기 제한, 파일 확장자 필터링 및 Apprise 알림과 같은 실용적인 추가 기능을 제공합니다. VPS에서 자체 호스팅하면 업로드된 파일이 비공개로 유지되고, 타사 서비스의 기가바이트당 전송 수수료가 제거되며, 셸 또는 SFTP 액세스 권한이 없는 협업자에게 안정적인 인계 지점을 제공합니다.
DumbDrop의 주요 특징
드래그 앤 드롭 업로드
한 파일, 여러 파일 또는 전체 폴더를 페이지에 드롭하면 원본 디렉터리 구조가 디스크에 보존됩니다.
데이터베이스 필요 없음
업로드된 파일은 마운트된 디렉터리에 바로 기록되므로, 백업은 일반 폴더 복사본이며 마이그레이션할 것이 없습니다.
선택 사항 PIN 보호
4-10자리 PIN을 설정하여 전체 인증 시스템을 구축하지 않고 공유 서버의 업로드를 제한하세요.
Apprise 알림
Apprise가 지원하는 모든 채널을 통해 새 파일이 도착할 때마다 파일 이름, 크기 및 저장 공간 사용량에 대한 사용자 정의 가능한 템플릿으로 알림을 받으세요.
파일 목록 및 정리
선택적 파일 브라우저를 활성화하여 SSH 액세스 없이 웹 인터페이스에서 직접 업로드된 파일을 다운로드하거나 삭제할 수 있습니다.
확장 및 크기 제한
허용되는 파일 형식을 제한하고 업로드 크기를 제한하여 드롭존이 의도한 대로 사용되도록 유지하세요.
Hostinger에서 DumbDrop을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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