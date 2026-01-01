DumbDrop은 DumbWare.io에서 제공하는 의도적으로 최소화된 파일 업로드 애플리케이션입니다. 이 애플리케이션은 서버와 파일을 공유하는 데 계정 시스템, 객체 스토어 또는 클라우드 구독이 필요하지 않다는 아이디어를 기반으로 구축되었습니다. 인터페이스는 단일 드롭 존으로, 파일을 드래그하면 사용자가 완벽하게 제어하는 구성된 업로드 디렉터리의 디스크에 저장됩니다.

작은 표면에도 불구하고 DumbDrop은 선택적 PIN 보호, 디렉터리 업로드 지원, 구성 가능한 크기 제한, 파일 확장자 필터링 및 Apprise 알림과 같은 실용적인 추가 기능을 제공합니다. VPS에서 자체 호스팅하면 업로드된 파일이 비공개로 유지되고, 타사 서비스의 기가바이트당 전송 수수료가 제거되며, 셸 또는 SFTP 액세스 권한이 없는 협업자에게 안정적인 인계 지점을 제공합니다.