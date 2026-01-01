TimescaleDB는 팀이 이미 알고 있는 SQL 엔진 위에 하이퍼테이블, 자동 파티셔닝, 연속 집계 및 고급 압축을 제공하여 PostgreSQL을 네이티브 시계열 기능으로 확장합니다. 내부적으로 PostgreSQL을 기반으로 하므로, PostGIS 및 pg_vector를 포함한 모든 기존 드라이버, ORM, BI 도구 및 확장이 변경 없이 계속 작동합니다.

자체 VPS에 TimescaleDB를 셀프 호스팅하면 데이터 포인트당 가격 책정이나 송신 수수료 없이 대용량 텔레메트리, IoT 센서 스트림 및 금융 틱 데이터를 제어할 수 있습니다. HA 이미지는 Patroni와 일반적인 PostgreSQL 도구를 번들로 제공하여 메트릭, 모니터링 및 분석 워크로드를 위한 프로덕션 준비 기반을 제공합니다.