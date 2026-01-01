TimescaleDB 원클릭 설치
PostgreSQL 기반으로 구축된 시계열 데이터베이스 — SQL 친숙성과 목적에 맞게 구축된 TSDB의 확장성 및 속도를 결합합니다.
TimescaleDB용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
TimescaleDB 활용으로 만들 수 있는 것
TimescaleDB는 팀이 이미 알고 있는 SQL 엔진 위에 하이퍼테이블, 자동 파티셔닝, 연속 집계 및 고급 압축을 제공하여 PostgreSQL을 네이티브 시계열 기능으로 확장합니다. 내부적으로 PostgreSQL을 기반으로 하므로, PostGIS 및 pg_vector를 포함한 모든 기존 드라이버, ORM, BI 도구 및 확장이 변경 없이 계속 작동합니다.
자체 VPS에 TimescaleDB를 셀프 호스팅하면 데이터 포인트당 가격 책정이나 송신 수수료 없이 대용량 텔레메트리, IoT 센서 스트림 및 금융 틱 데이터를 제어할 수 있습니다. HA 이미지는 Patroni와 일반적인 PostgreSQL 도구를 번들로 제공하여 메트릭, 모니터링 및 분석 워크로드를 위한 프로덕션 준비 기반을 제공합니다.
TimescaleDB의 주요 특징
하이퍼테이블
SQL 작성 방식을 변경하지 않고도, 수십억 행 규모에서 시계열 데이터를 청크에 걸쳐 자동으로 분할하여 빠른 삽입 및 쿼리를 제공합니다.
네이티브 압축
컬럼 지향 압축은 일반적으로 과거 데이터를 90% 이상 압축하여 스토리지 비용을 절감하는 동시에 최신 행은 빠르게 업데이트하고 쿼리할 수 있도록 유지합니다.
연속 집계
구체화된 롤업은 백그라운드에서 점진적으로 새로 고쳐지므로, 수개월 또는 수년간의 원시 데이터에 대한 대시보드는 1초 미만의 응답성을 유지합니다.
완전한 PostgreSQL 호환성
모든 PostgreSQL 클라이언트, ORM, 확장 기능(지리 공간 데이터용 PostGIS 및 AI 임베딩용 pg_vector 포함)과 마이그레이션 노력 없이 호환됩니다.
데이터 보존 정책
일정에 따라 오래된 청크를 자동으로 삭제하거나 다운샘플링하여, 핫 데이터는 빠른 스토리지에 유지하고 규정 준수 보존 요구 사항을 충족합니다.
Hostinger에서 TimescaleDB을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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