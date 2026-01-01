멀티카는 코딩 AI 에이전트를 일회성 채팅 세션 대신 팀원처럼 대할 수 있게 해주는 오픈 소스 관리형 에이전트 플랫폼입니다. 특정 에이전트에 작업을 할당하고, 실시간으로 진행 상황을 확인하며, 팀이 함께 작업하면서 시간이 지남에 따라 축적되는 재사용 가능한 스킬 라이브러리를 구축하세요. 머신을 중앙 서버에 다시 연결하는 경량 데몬을 통해 로컬에 설치된 모든 에이전트 CLI(클로드 코드, 코덱스, 깃허브 코파일럿, 제미니 등)를 지원합니다.

VPS에 멀티카를 자체 호스팅하면 사용자당 요금이나 타사 에이전트 원격 측정 기능 없이 모든 작업, 코드 변경 사항 및 통합 자격 증명을 자체 인프라 내에 유지할 수 있습니다. pgvector가 포함된 PostgreSQL은 사전 구성되어 제공되므로, 플랫폼은 첫 부팅부터 프로덕션 준비가 완료됩니다.