원클릭 설치로 Multica 배포
코딩 AI 에이전트를 작업을 할당할 수 있는 팀원으로 전환하는 오픈소스 관리형 에이전트 플랫폼입니다.
Multica용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Multica 활용으로 만들 수 있는 것
멀티카는 코딩 AI 에이전트를 일회성 채팅 세션 대신 팀원처럼 대할 수 있게 해주는 오픈 소스 관리형 에이전트 플랫폼입니다. 특정 에이전트에 작업을 할당하고, 실시간으로 진행 상황을 확인하며, 팀이 함께 작업하면서 시간이 지남에 따라 축적되는 재사용 가능한 스킬 라이브러리를 구축하세요. 머신을 중앙 서버에 다시 연결하는 경량 데몬을 통해 로컬에 설치된 모든 에이전트 CLI(클로드 코드, 코덱스, 깃허브 코파일럿, 제미니 등)를 지원합니다.
VPS에 멀티카를 자체 호스팅하면 사용자당 요금이나 타사 에이전트 원격 측정 기능 없이 모든 작업, 코드 변경 사항 및 통합 자격 증명을 자체 인프라 내에 유지할 수 있습니다. pgvector가 포함된 PostgreSQL은 사전 구성되어 제공되므로, 플랫폼은 첫 부팅부터 프로덕션 준비가 완료됩니다.
Multica의 주요 특징
다중 에이전트 지원
Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini 및 기타 코딩 에이전트 CLI를 단일 대시보드를 통해 연결하세요.
로컬 실행 데몬
경량 데몬이 사용자 머신에서 실행되므로, 에이전트는 실제 작업 공간과 사용자가 이미 보유한 자격 증명을 기반으로 실행됩니다.
작업 할당 및 추적
특정 에이전트에게 작업을 배정하고 채팅 스레드를 폴링하지 않고도 진행 상황, 결과물 및 결정을 실시간으로 추적합니다.
재사용 가능한 기술 라이브러리
에이전트의 기술을 한 번 포착하여 여러 작업 공간과 팀원에게 다시 적용하면 시간이 지남에 따라 역량이 증대됩니다.
웹훅 자동화
내장된 오토파일럿 웹훅 핸들러를 통해 GitHub, Lark 또는 모든 외부 서비스에서 에이전트 워크플로를 트리거합니다.
셀프 호스팅 데이터 소유권
모든 작업, 코드 변경 사항 및 통합 자격 증명은 원격 측정 및 좌석당 가격 책정 없이 VPS에 유지됩니다.
Hostinger에서 Multica을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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