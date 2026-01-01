ThingsBoard 원클릭 설치 배포
장치 관리, 실시간 텔레메트리 수집 및 맞춤형 대시보드 시각화를 위한 오픈 소스 IoT 플랫폼.
ThingsBoard용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
ThingsBoard 활용으로 만들 수 있는 것
ThingsBoard는 장치 프로비저닝 및 자격 증명 관리부터 실시간 원격 측정 수집, 복잡한 이벤트 처리 및 사용자 지정 대시보드 시각화에 이르기까지 연결된 장치 배포의 전체 수명 주기를 처리하는 오픈 소스 IoT 플랫폼입니다. 기본적으로 MQTT, HTTP 및 CoAP 프로토콜을 지원하여 사실상 모든 마이크로컨트롤러, 산업용 센서 또는 게이트웨이와 호환됩니다.
자체 VPS에 ThingsBoard를 자체 호스팅하는 것은 장치 데이터가 인프라를 벗어나지 않는다는 것을 의미하며, 이는 데이터 주권 요구 사항이 적용되는 산업, 의료 및 스마트 빌딩 배포에 중요합니다. 다중 테넌트 지원을 통해 단일 ThingsBoard 인스턴스가 여러 팀, 고객 또는 프로젝트를 위한 격리된 환경을 제공할 수 있습니다.
ThingsBoard의 주요 특징
실시간 대시보드
장치에서 원격 측정 데이터를 전송하면 실시간으로 업데이트되는 수십 가지 위젯 유형(차트, 게이지, 지도, 테이블)으로 맞춤형 대시보드를 구축할 수 있습니다.
비주얼 규칙 엔진
알람을 트리거하고, 페이로드를 변환하며, 이벤트를 외부 시스템으로 전달하는 드래그 앤 드롭 규칙 체인 편집기를 사용하여 장치 데이터를 처리합니다.
MQTT 기기 연결성
추가 브로커 없이 장치별 액세스 토큰을 사용하여 MQTT, HTTP 또는 CoAP를 통해 센서와 마이크로컨트롤러를 연결합니다.
기기 플릿 관리
장치를 그룹으로 구성하고, 공유 속성을 할당하고, 펌웨어 업데이트를 관리하며, 전체 플릿에서 장치 상태를 추적합니다.
다중 테넌트 지원
자체 기기, 대시보드 및 사용자 역할을 갖춘 격리된 테넌트 계정을 생성합니다. 이는 고객 배포를 관리하는 제품 회사에 이상적입니다.
알람 및 알림
장치 조건이 충족될 때 이메일, 웹훅 또는 플랫폼 알림을 보내는 임계값 또는 규칙 기반 알람을 정의합니다.
Hostinger에서 ThingsBoard을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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