ThingsBoard는 장치 프로비저닝 및 자격 증명 관리부터 실시간 원격 측정 수집, 복잡한 이벤트 처리 및 사용자 지정 대시보드 시각화에 이르기까지 연결된 장치 배포의 전체 수명 주기를 처리하는 오픈 소스 IoT 플랫폼입니다. 기본적으로 MQTT, HTTP 및 CoAP 프로토콜을 지원하여 사실상 모든 마이크로컨트롤러, 산업용 센서 또는 게이트웨이와 호환됩니다.

자체 VPS에 ThingsBoard를 자체 호스팅하는 것은 장치 데이터가 인프라를 벗어나지 않는다는 것을 의미하며, 이는 데이터 주권 요구 사항이 적용되는 산업, 의료 및 스마트 빌딩 배포에 중요합니다. 다중 테넌트 지원을 통해 단일 ThingsBoard 인스턴스가 여러 팀, 고객 또는 프로젝트를 위한 격리된 환경을 제공할 수 있습니다.