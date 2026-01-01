Nightlio는 Daylio와 같은 구독 앱에 대한 무료이며 개인 정보 보호를 최우선으로 하는 대안으로 구축된 자체 호스팅 기분 기록 및 일일 일기 앱입니다. 5점 척도로 기분을 기록하고, Markdown 형식의 일기 항목을 첨부하며, 사용자 정의 가능한 그룹으로 항목에 태그를 지정하고, 달력 보기, 연속 기록 카운터 및 집계 통계를 통해 패턴을 검토할 수 있습니다. 이 모든 것은 데스크톱 및 모바일 브라우저에서 작동하는 반응형 웹 인터페이스를 통해 가능합니다.

자체 VPS에서 Nightlio를 실행하면 모든 기분 기록과 일기 메모가 사용자의 제어 하에 있는 로컬 SQLite 데이터베이스에 저장됩니다. 광고, 원격 분석, 그리고 사용자와 사용자 데이터 사이에 유료화 장벽이 나타날 위험이 전혀 없습니다.