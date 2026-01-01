Nightlio 원클릭 설치.
개인 정보 보호를 최우선으로 하는 자체 호스팅 기분 추적기 및 일일 일기 — 귀하의 VPS를 위한 오픈 소스 Daylio 대안.
Nightlio용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Nightlio 활용으로 만들 수 있는 것
Nightlio는 Daylio와 같은 구독 앱에 대한 무료이며 개인 정보 보호를 최우선으로 하는 대안으로 구축된 자체 호스팅 기분 기록 및 일일 일기 앱입니다. 5점 척도로 기분을 기록하고, Markdown 형식의 일기 항목을 첨부하며, 사용자 정의 가능한 그룹으로 항목에 태그를 지정하고, 달력 보기, 연속 기록 카운터 및 집계 통계를 통해 패턴을 검토할 수 있습니다. 이 모든 것은 데스크톱 및 모바일 브라우저에서 작동하는 반응형 웹 인터페이스를 통해 가능합니다.
자체 VPS에서 Nightlio를 실행하면 모든 기분 기록과 일기 메모가 사용자의 제어 하에 있는 로컬 SQLite 데이터베이스에 저장됩니다. 광고, 원격 분석, 그리고 사용자와 사용자 데이터 사이에 유료화 장벽이 나타날 위험이 전혀 없습니다.
Nightlio의 주요 특징
일일 기분 추적
한 번의 탭으로 5점 척도에 따라 기분을 기록하고, 며칠, 몇 주, 몇 달에 걸쳐 나타나는 패턴을 확인해 보세요.
마크다운 저널링
맥락이 풍부한 성찰을 위해 헤더, 목록, 링크를 사용하여 모든 항목에 풍부한 마크다운 노트를 첨부하세요.
맞춤 태그 그룹
수면, 생산성, 사회생활과 같은 나만의 카테고리를 만들고 항목에 태그를 지정하여 기분에 영향을 미치는 요소를 알아보세요.
캘린더 및 연속 기록
캘린더 보기에서 기분 기록을 확인하고 내장된 일기 연속 기록 추적 기능으로 동기 부여를 유지하세요.
통찰력 있는 분석
시간 경과에 따른 평균 기분, 기분 분포 차트, 그리고 꾸준한 일기 쓰기에 보상하는 게임화된 성과를 확인하세요.
SQLite 저장소
모든 항목은 귀하의 VPS에 있는 단일 SQLite 파일에 저장되며, 언제든지 쉽게 백업하고, 서버 간 이동하거나, 내보낼 수 있습니다.
Hostinger에서 Nightlio을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.