원클릭 설치로 GrowthBook 배포
웨어하우스 네이티브 실험 분석 기능을 갖춘 오픈소스 기능 플래그 및 A/B 테스트 플랫폼.
GrowthBook용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
GrowthBook 활용으로 만들 수 있는 것
GrowthBook은 엔지니어링 및 제품 팀이 실험 인프라를 완벽하게 제어할 수 있도록 하는 오픈 소스 기능 플래그 및 A/B 테스트 플랫폼입니다. BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse 또는 PostgreSQL과 같은 기존 데이터 웨어하우스에 직접 연결되므로 타사 서비스를 통해 이벤트를 파이프할 필요 없이 데이터가 이미 있는 곳에서 실험 결과가 분석됩니다.
VPS에 GrowthBook을 자체 호스팅하면 좌석당 가격 책정을 없애고, 실험 구성 및 사용자 데이터를 자체 인프라에 유지하며, 고정된 인프라 비용으로 무제한 팀원 및 실험을 가능하게 합니다. 이는 규제 산업에 속하거나 개인 정보 보호에 민감한 제품을 구축하는 팀에게 중요합니다.
GrowthBook의 주요 특징
고급 A/B 테스트
베이즈 및 빈도주의 통계 방법, CUPED 분산 감소, 순차 테스트를 활용하여 더 빠르고 정확하게 결론을 도출하는 실험을 실행합니다.
특징 플래그 관리
사용자 속성, 비율 또는 필수 플래그를 기준으로 기능 출시 대상을 지정하여, 새로운 배포 없이 점진적인 출시 및 즉각적인 롤백을 가능하게 합니다.
데이터 웨어하우스 네이티브 분석
실험 지표는 BigQuery, Snowflake, Redshift 또는 PostgreSQL에서 직접 계산되며, 민감한 데이터는 기존 인프라에 보관됩니다.
다국어 SDK
React, JavaScript, Python, Go, Ruby, PHP, iOS, Android 등을 위한 공식 SDK와 함께 GrowthBook을 모든 스택에 통합할 수 있습니다.
비주얼 실험 편집기
애플리케이션 코드베이스에 엔지니어링 변경이 필요 없이 시각적 편집기를 사용하여 웹 페이지에서 노코드 A/B 테스트를 시작하세요.
Hostinger에서 GrowthBook을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.