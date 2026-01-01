GrowthBook은 엔지니어링 및 제품 팀이 실험 인프라를 완벽하게 제어할 수 있도록 하는 오픈 소스 기능 플래그 및 A/B 테스트 플랫폼입니다. BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse 또는 PostgreSQL과 같은 기존 데이터 웨어하우스에 직접 연결되므로 타사 서비스를 통해 이벤트를 파이프할 필요 없이 데이터가 이미 있는 곳에서 실험 결과가 분석됩니다.

VPS에 GrowthBook을 자체 호스팅하면 좌석당 가격 책정을 없애고, 실험 구성 및 사용자 데이터를 자체 인프라에 유지하며, 고정된 인프라 비용으로 무제한 팀원 및 실험을 가능하게 합니다. 이는 규제 산업에 속하거나 개인 정보 보호에 민감한 제품을 구축하는 팀에게 중요합니다.