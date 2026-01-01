TrailBase 원클릭 설치 배포
단일 실행 파일에 타입 안전 API, 실시간 구독, 인증, 관리자 UI를 모두 갖춘 오픈 소스 Firebase 대체제.
TrailBase용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
TrailBase 활용으로 만들 수 있는 것
TrailBase는 Rust, SQLite, Wasmtime을 기반으로 구축된 서브 밀리초 단위의 단일 실행 파일 Firebase 대체 솔루션입니다. 타입 안전 REST 및 실시간 API, OAuth2 제공업체와 함께 JWT 기반 인증, 사용자 지정 서버 로직을 위한 내장 WebAssembly 런타임, 그리고 세련된 관리 대시보드를 하나의 바이너리에 통합하여, 완전한 백엔드가 외부 데이터베이스 없이 단일 프로세스로 제공됩니다.
자체 VPS에 TrailBase를 셀프 호스팅하면 사용자 기록, 애플리케이션 데이터 및 인증 토큰을 완벽하게 제어할 수 있으며, 요청당 BaaS 요금제를 없애고 로컬 SQLite 스토리지 덕분에 예측 가능한 지연 시간을 제공합니다. TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin, C#용 클라이언트 SDK는 웹 및 모바일 앱과 쉽게 통합할 수 있도록 합니다.
TrailBase의 주요 특징
타입 안전 API
관리자 UI에서 컬렉션을 정의하면 TrailBase가 JSON 스키마와 함께 타입 안전한 REST 엔드포인트를 자동으로 생성하여, 취약한 수동 작성 CRUD 코드를 제거합니다.
실시간 구독
푸시 기반 실시간 API는 클라이언트가 레코드 변경 사항을 구독하고 폴링 없이 동기화를 유지하도록 하여, 협업 및 실시간 업데이트 앱에 이상적입니다.
웹어셈블리 런타임
JavaScript, Rust 또는 Go로 작성된 사용자 지정 서버 측 로직을 샌드박스형 WASM 구성 요소로 실행하며, 서버를 다시 빌드하거나 재시작할 필요가 없습니다.
내장형 인증
이메일/비밀번호 가입 및 Google, Discord와 같은 OAuth2 제공업체는 JWT 및 리프레시 토큰을 사용하여 별도의 ID 서비스 없이 즉시 작동합니다.
관리자 대시보드
번들 웹 UI를 통해 SQL 또는 REST 호출을 수동으로 작성할 필요 없이 테이블을 관리하고, 레코드를 탐색하며, 인증을 구성하고, 로그를 검사할 수 있습니다.
SQLite 기반 단일 바이너리
모든 것은 SQLite를 기반으로 하는 하나의 Rust 실행 파일에서 실행되므로, 별도의 데이터베이스 서버 없이도 배포는 간단하게 유지되고 쿼리는 빠르게 유지됩니다.
Hostinger에서 TrailBase을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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