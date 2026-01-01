TrailBase는 Rust, SQLite, Wasmtime을 기반으로 구축된 서브 밀리초 단위의 단일 실행 파일 Firebase 대체 솔루션입니다. 타입 안전 REST 및 실시간 API, OAuth2 제공업체와 함께 JWT 기반 인증, 사용자 지정 서버 로직을 위한 내장 WebAssembly 런타임, 그리고 세련된 관리 대시보드를 하나의 바이너리에 통합하여, 완전한 백엔드가 외부 데이터베이스 없이 단일 프로세스로 제공됩니다.

자체 VPS에 TrailBase를 셀프 호스팅하면 사용자 기록, 애플리케이션 데이터 및 인증 토큰을 완벽하게 제어할 수 있으며, 요청당 BaaS 요금제를 없애고 로컬 SQLite 스토리지 덕분에 예측 가능한 지연 시간을 제공합니다. TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin, C#용 클라이언트 SDK는 웹 및 모바일 앱과 쉽게 통합할 수 있도록 합니다.