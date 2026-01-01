LLDAP은 친숙한 웹 관리 UI로 지원되며 표준 LDAP 인터페이스를 노출하는 가볍고 특정 관점을 가진 인증 서버입니다. 기존 LDAP 설정이 수백 페이지에 달하는 스키마, ACL 및 slapd 구성을 요구하는 반면, LLDAP은 사전 정의된 사용자/그룹/이메일 스키마, 그래픽 사용자 관리자, 그리고 밀리초 단위로 시작하는 단일 바이너리와 같은 합리적인 기본값을 기본적으로 제공합니다.

VPS에 LLDAP을 자체 호스팅하면 Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana 등 수십 가지 LDAP 지원 자체 호스팅 애플리케이션 전반에 걸쳐 사용자 계정에 대한 단일 진실 공급원을 제공하며, OpenLDAP의 운영 오버헤드가 없습니다. 사용자는 한 곳에 존재하고, 비밀번호 변경 사항은 모든 곳에 전파되며, 그룹은 액세스를 중앙에서 제어합니다.