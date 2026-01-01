LLDAP를 원클릭 설치로 배포하세요.
자체 호스팅 애플리케이션을 위해 주관적이고 간소화된 LDAP 백엔드를 제공하는 경량 인증 서버.
LLDAP용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
LLDAP 활용으로 만들 수 있는 것
LLDAP은 친숙한 웹 관리 UI로 지원되며 표준 LDAP 인터페이스를 노출하는 가볍고 특정 관점을 가진 인증 서버입니다. 기존 LDAP 설정이 수백 페이지에 달하는 스키마, ACL 및 slapd 구성을 요구하는 반면, LLDAP은 사전 정의된 사용자/그룹/이메일 스키마, 그래픽 사용자 관리자, 그리고 밀리초 단위로 시작하는 단일 바이너리와 같은 합리적인 기본값을 기본적으로 제공합니다.
VPS에 LLDAP을 자체 호스팅하면 Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana 등 수십 가지 LDAP 지원 자체 호스팅 애플리케이션 전반에 걸쳐 사용자 계정에 대한 단일 진실 공급원을 제공하며, OpenLDAP의 운영 오버헤드가 없습니다. 사용자는 한 곳에 존재하고, 비밀번호 변경 사항은 모든 곳에 전파되며, 그룹은 액세스를 중앙에서 제어합니다.
LLDAP의 주요 특징
일반인을 위한 LDAP
합리적인 기본 설정을 갖춘 표준 준수 LDAP 서버로, OpenLDAP을 예상하는 앱이 스키마 및 ACL 유지 관리 부담 없이 바로 작동할 수 있도록 합니다.
웹 관리자 UI
사용자, 그룹 및 멤버십을 그래픽 인터페이스를 통해 관리합니다 — ldif 파일, 명령줄 ldapadd, 스키마 편집 없이.
진실의 단일 원천
모든 자체 호스팅 앱은 하나의 사용자 데이터베이스에서 읽으므로, 비밀번호 변경, 비활성화 및 그룹 멤버십 업데이트가 모든 곳에 즉시 적용됩니다.
GraphQL 관리 API
표준 LDAP 바인드/검색 인터페이스 외에도 유형화된 GraphQL API를 통해 프로비저닝 및 그룹 관리를 자동화합니다.
비밀번호 재설정 워크플로
최종 사용자를 위한 내장된 이메일 기반 비밀번호 재설정 기능으로, 관리자가 잊어버린 비밀번호 문의에 대한 헬프 데스크 역할을 하지 않도록 합니다.
작은 발자국
SQLite 영속성을 사용하는 단일 Rust 바이너리는 최소한의 CPU와 RAM을 사용하며, 실제로 필요한 앱들을 위해 VPS에 여유 공간을 남겨둡니다.
Hostinger에서 LLDAP을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.