Grimoire 원클릭 설치
태그 지정, 전체 텍스트 검색 및 AI 지원 메타데이터 추출 기능을 갖춘 자체 호스팅 북마크 관리자.
Grimoire용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Grimoire 활용으로 만들 수 있는 것
Grimoire는 웹에서 저장하는 모든 것을 위한 영구적이고 검색 가능한 공간이 되도록 설계된 오픈 소스 북마크 관리자입니다. 페이지 제목, 설명, 파비콘, 스크린샷과 같은 자동 메타데이터 추출과 함께 북마크를 저장하여, 무엇을 저장했는지 잊어버린 후에도 컬렉션을 오랫동안 유용하게 유지할 수 있습니다.
공급업체 클라우드에 동기화되는 브라우저 북마크 폴더와 달리, VPS에 Grimoire를 자체 호스팅하면 독서 기록, 연구 링크 및 저장된 리소스를 완전히 비공개로 유지할 수 있습니다. 내장된 SQLite 스토리지를 갖춘 단일 컨테이너는 유지 관리할 것이 없다는 것을 의미합니다. 그저 저장하고, 태그를 지정하고, 검색하기만 하면 됩니다.
Grimoire의 주요 특징
자동 메타데이터 추출
Grimoire는 모든 북마크의 제목, 설명, 파비콘, 스크린샷을 자동으로 가져와 수동 작업 없이 라이브러리를 정리된 상태로 유지합니다.
전문 검색
북마크 제목, 설명, 태그, 메모를 통틀어 검색하여 컬렉션 내의 모든 것을 즉시 찾으세요.
태그 및 카테고리
유연한 태그와 카테고리로 북마크를 정리하고, 필요한 것을 정확히 찾아낼 수 있도록 라이브러리를 필터링하세요.
AI 지원 태그
페이지 콘텐츠를 기반으로 태그와 요약을 자동으로 제안하도록 AI 공급자를 선택적으로 연결할 수 있습니다.
브라우저 확장 프로그램
읽고 있는 페이지를 벗어나지 않고 원클릭 확장 프로그램으로 Chrome 또는 Firefox에서 직접 북마크를 저장할 수 있습니다.
Hostinger에서 Grimoire을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.