Grimoire는 웹에서 저장하는 모든 것을 위한 영구적이고 검색 가능한 공간이 되도록 설계된 오픈 소스 북마크 관리자입니다. 페이지 제목, 설명, 파비콘, 스크린샷과 같은 자동 메타데이터 추출과 함께 북마크를 저장하여, 무엇을 저장했는지 잊어버린 후에도 컬렉션을 오랫동안 유용하게 유지할 수 있습니다.

공급업체 클라우드에 동기화되는 브라우저 북마크 폴더와 달리, VPS에 Grimoire를 자체 호스팅하면 독서 기록, 연구 링크 및 저장된 리소스를 완전히 비공개로 유지할 수 있습니다. 내장된 SQLite 스토리지를 갖춘 단일 컨테이너는 유지 관리할 것이 없다는 것을 의미합니다. 그저 저장하고, 태그를 지정하고, 검색하기만 하면 됩니다.