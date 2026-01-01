OpenHands 원클릭 설치 배포
코드를 읽고, 쓰고, 실행하여 개발 작업을 처음부터 끝까지 완료하는 오픈 소스 자율 AI 소프트웨어 엔지니어.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
OpenHands 활용으로 만들 수 있는 것
OpenHands는 소프트웨어 엔지니어링 작업을 자율적으로 완료하는 AI 에이전트를 실행하기 위한 오픈소스 플랫폼입니다. 샌드박스형 실행 환경을 기반으로, 파일을 읽고 쓰고, 터미널 명령을 실행하고, 테스트 스위트를 실행하고, 패키지를 설치하며, 웹을 탐색합니다. 이 모든 과정은 단계별로 사람의 개입 없이 이루어집니다. 모든 세션은 격리된 컨테이너에서 실행되므로, 에이전트가 사용자의 VPS 호스트에 영향을 주지 않고 임의의 작업을 안전하게 수행할 수 있습니다.
이 플랫폼은 LiteLLM을 통해 모든 주요 LLM 제공업체를 지원하며, OpenAI, Anthropic, Google, Ollama 또는 모든 OpenAI 호환 엔드포인트를 추론 백엔드로 구성할 수 있도록 합니다. 자체 호스팅은 사용자가 제어하는 인프라에 코드베이스와 작업 기록을 유지하며, LLM 제공업체가 청구하는 비용 외에 작업당 추가 수수료가 없습니다.
OpenHands의 주요 특징
자율 코드 실행
파일을 읽고, 코드를 작성하며, 명령을 실행하고, 출력을 반복적으로 테스트합니다. 이 모든 과정은 세션당 격리된 컨테이너 샌드박스 내에서 이루어집니다.
여러 제공업체 LLM 지원
내장된 LiteLLM 통합을 통해 OpenAI, Anthropic, Google 또는 OpenAI 호환 엔드포인트에 사용할 자체 API 키를 가져오세요.
웹 브라우징 및 검색
문서를 찾아보고, 웹을 검색하며, 실시간 데이터를 가져와 다단계 연구 및 구현 작업을 수행할 수 있습니다.
깃허브 연동
에이전트가 저장소를 읽고, 브랜치를 생성하고, 변경 사항을 커밋하며, 풀 리퀘스트를 자율적으로 열 수 있도록 GitHub으로 인증하세요.
워크스페이스 파일 접근
에이전트가 각 코딩 세션 중에 실제 소스 파일을 읽고 수정할 수 있도록 프로젝트 디렉토리를 마운트하십시오.
세션 지속성
대화 기록 및 에이전트 메모리는 세션 간에 유지되어 장기 실행 작업이 중단된 지점에서 정확히 다시 시작할 수 있습니다.
Hostinger에서 OpenHands을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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