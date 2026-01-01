OpenHands는 소프트웨어 엔지니어링 작업을 자율적으로 완료하는 AI 에이전트를 실행하기 위한 오픈소스 플랫폼입니다. 샌드박스형 실행 환경을 기반으로, 파일을 읽고 쓰고, 터미널 명령을 실행하고, 테스트 스위트를 실행하고, 패키지를 설치하며, 웹을 탐색합니다. 이 모든 과정은 단계별로 사람의 개입 없이 이루어집니다. 모든 세션은 격리된 컨테이너에서 실행되므로, 에이전트가 사용자의 VPS 호스트에 영향을 주지 않고 임의의 작업을 안전하게 수행할 수 있습니다.

이 플랫폼은 LiteLLM을 통해 모든 주요 LLM 제공업체를 지원하며, OpenAI, Anthropic, Google, Ollama 또는 모든 OpenAI 호환 엔드포인트를 추론 백엔드로 구성할 수 있도록 합니다. 자체 호스팅은 사용자가 제어하는 인프라에 코드베이스와 작업 기록을 유지하며, LLM 제공업체가 청구하는 비용 외에 작업당 추가 수수료가 없습니다.