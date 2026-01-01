bknd 원클릭 설치 배포
경량 Firebase 대체 서비스로, 데이터베이스, 인증, 미디어, 관리 UI를 단일 자체 호스팅 백엔드에 통합합니다.
bknd용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
bknd 활용으로 만들 수 있는 것
bknd는 데이터 모델링, 인증, 미디어 처리 및 워크플로우 기본 요소를 통합 관리 UI를 갖춘 단일 경량 서비스로 번들로 제공하는 오픈 소스 백엔드 시스템입니다. 단일 런타임이 아닌 웹 표준을 기반으로 구축되어, Node 및 Bun부터 Cloudflare Workers, Vercel, Deno Deploy까지 어디에서든 실행되며, 데이터베이스 드라이버 위에 추상화를 강요하지 않고 SQLite, LibSQL 또는 Postgres에 어댑터 기반으로 액세스합니다.
자체 VPS에 bknd를 자체 호스팅하면 Firebase 또는 Supabase와 같은 공급업체 종속적인 BaaS 플랫폼을 사용자가 완전히 소유하는 휴대용 백엔드로 대체합니다. 프로젝트가 프로토타입에서 프로덕션으로 성장함에 따라 요청당 요금, 행 제한 및 예상치 못한 가격 책정이 없습니다.
bknd의 주요 특징
시각적 데이터 모델링
관리자 UI를 통해 엔티티, 필드, 관계를 정의하고, 즉시 REST 엔드포인트를 얻을 수 있으며, 모든 컬렉션에 대해 유형이 지정된 TypeScript SDK를 제공합니다.
내장형 인증
이메일 및 비밀번호 로그인, JWT 토큰, 역할, 권한이 기본으로 제공되어 대부분의 앱에서 타사 ID 서비스를 대체합니다.
통합 미디어 처리
별도의 스토리지 스택을 추가하지 않고도, 로컬 또는 R2, Tigris, Minio와 같은 S3 호환 제공업체를 통해 파일을 업로드, 저장 및 제공할 수 있습니다.
워크플로우 자동화
앱을 구동하는 동일한 백엔드에서 직접 데이터 변경에 반응하고, 작업을 예약하며, 외부 API를 호출하는 다단계 플로우를 구성합니다.
프레임워크 어댑터
Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda 등을 위한 어댑터를 사용하면 기존 프런트엔드 프로젝트 내부에 동일한 bknd 인스턴스를 포함할 수 있습니다.
Hostinger에서 bknd을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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