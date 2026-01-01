bknd는 데이터 모델링, 인증, 미디어 처리 및 워크플로우 기본 요소를 통합 관리 UI를 갖춘 단일 경량 서비스로 번들로 제공하는 오픈 소스 백엔드 시스템입니다. 단일 런타임이 아닌 웹 표준을 기반으로 구축되어, Node 및 Bun부터 Cloudflare Workers, Vercel, Deno Deploy까지 어디에서든 실행되며, 데이터베이스 드라이버 위에 추상화를 강요하지 않고 SQLite, LibSQL 또는 Postgres에 어댑터 기반으로 액세스합니다.

자체 VPS에 bknd를 자체 호스팅하면 Firebase 또는 Supabase와 같은 공급업체 종속적인 BaaS 플랫폼을 사용자가 완전히 소유하는 휴대용 백엔드로 대체합니다. 프로젝트가 프로토타입에서 프로덕션으로 성장함에 따라 요청당 요금, 행 제한 및 예상치 못한 가격 책정이 없습니다.