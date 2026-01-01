Forgejo는 투명성과 사용자 권한 부여에 중점을 두고 Gitea의 포크로 등장한 커뮤니티 주도형 자체 호스팅 Git 서비스입니다. 이 서비스는 소규모 VPS에서 편안하게 실행되는 경량의 리소스 효율적인 패키지로, 저장소 관리 및 코드 검토부터 이슈 추적, 위키, 내장 CI/CD 액션까지 팀이 소프트웨어 프로젝트를 호스팅하고, 협업하며, 관리하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다.

Forgejo로 Git 인프라를 자체 호스팅하면 소스 코드의 완전한 소유권, 타사 플랫폼에 대한 의존성 없음, 데이터 상주 요구 사항에 대한 완벽한 준수를 의미합니다. 사용자별 시트 가격 책정이나 외부 공급업체의 정책 변경으로 인해 팀이 자체 저장소에 접근하지 못하게 될 위험 없이 엔터프라이즈급 협업 기능을 얻을 수 있습니다.