Forgejo 원클릭 설치 배포.
전체 웹 인터페이스, 풀 리퀘스트, 이슈 트래킹 및 CI/CD 파이프라인을 갖춘 경량 자체 호스팅 Git 서비스.
Forgejo용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Forgejo 활용으로 만들 수 있는 것
Forgejo는 투명성과 사용자 권한 부여에 중점을 두고 Gitea의 포크로 등장한 커뮤니티 주도형 자체 호스팅 Git 서비스입니다. 이 서비스는 소규모 VPS에서 편안하게 실행되는 경량의 리소스 효율적인 패키지로, 저장소 관리 및 코드 검토부터 이슈 추적, 위키, 내장 CI/CD 액션까지 팀이 소프트웨어 프로젝트를 호스팅하고, 협업하며, 관리하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다.
Forgejo로 Git 인프라를 자체 호스팅하면 소스 코드의 완전한 소유권, 타사 플랫폼에 대한 의존성 없음, 데이터 상주 요구 사항에 대한 완벽한 준수를 의미합니다. 사용자별 시트 가격 책정이나 외부 공급업체의 정책 변경으로 인해 팀이 자체 저장소에 접근하지 못하게 될 위험 없이 엔터프라이즈급 협업 기능을 얻을 수 있습니다.
Forgejo의 주요 특징
전체 Git 호스팅
SSH 및 HTTPS 액세스, 브랜치 보호, 코드 검토를 위한 웹 기반 diff 뷰어를 통해 리포지토리를 호스팅합니다.
풀 리퀘스트 및 리뷰
인라인 주석, 승인 요구 사항 및 품질 관리를 위한 병합 전략을 갖춘 구조화된 코드 검토 워크플로.
이슈 추적
관련 코드와 함께 작업을 관리할 수 있도록 레이블, 마일스톤, 프로젝트 보드가 내장된 이슈 트래커.
내장된 CI/CD 작업
GitHub Actions 호환 자동화를 통해 외부 CI 서비스 없이 Forgejo에서 직접 테스트 및 배포를 실행할 수 있습니다.
패키지 레지스트리
통합된 공급망을 위해 Docker 이미지, NPM 패키지 및 기타 아티팩트를 소스 코드와 동일한 플랫폼에서 호스팅합니다.
연합 지원
ActivityPub 기반 연동은 인스턴스 간 협업을 가능하게 하여, 단일 중앙 집중식 호스팅 제공업체에 대한 의존도를 줄입니다.
Hostinger에서 Forgejo을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.