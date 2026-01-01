Whishper는 고정확도 음성-텍스트 변환을 위해 OpenAI Whisper를 로컬에서 실행하며 오디오를 어떤 타사 서비스에도 전송하지 않는 오픈 소스 전사 및 자막 스위트입니다. 미디어 파일을 업로드하고 yt-dlp가 지원하는 모든 URL을 붙여넣으면, Whishper가 세련된 웹 UI를 통해 전사, 번역, 자막 편집을 한 곳에서 처리합니다.

Whishper를 자체 호스팅하면 민감한 녹음 파일(인터뷰, 회의, 강의, 고객 통화 등)을 전적으로 사용자 인프라 내에 보관할 수 있습니다. 번들로 제공되는 LibreTranslate 엔진은 수십 개 언어에 대한 오프라인 기계 번역 기능을 추가하며, 통합된 자막 편집기를 통해 브라우저를 벗어나지 않고도 타이밍을 미세 조정하고, 세그먼트를 분할하며, SRT, VTT, TXT 또는 JSON 형식으로 내보낼 수 있습니다.