Whishper 원클릭 설치.
위스퍼, 번역 및 편집 기능을 전적으로 자체 서버에서 실행하는 자체 호스팅 오디오 전사 및 자막 스위트.
Whishper용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Whishper 활용으로 만들 수 있는 것
Whishper는 고정확도 음성-텍스트 변환을 위해 OpenAI Whisper를 로컬에서 실행하며 오디오를 어떤 타사 서비스에도 전송하지 않는 오픈 소스 전사 및 자막 스위트입니다. 미디어 파일을 업로드하고 yt-dlp가 지원하는 모든 URL을 붙여넣으면, Whishper가 세련된 웹 UI를 통해 전사, 번역, 자막 편집을 한 곳에서 처리합니다.
Whishper를 자체 호스팅하면 민감한 녹음 파일(인터뷰, 회의, 강의, 고객 통화 등)을 전적으로 사용자 인프라 내에 보관할 수 있습니다. 번들로 제공되는 LibreTranslate 엔진은 수십 개 언어에 대한 오프라인 기계 번역 기능을 추가하며, 통합된 자막 편집기를 통해 브라우저를 벗어나지 않고도 타이밍을 미세 조정하고, 세그먼트를 분할하며, SRT, VTT, TXT 또는 JSON 형식으로 내보낼 수 있습니다.
Whishper의 주요 특징
로컬 위스퍼 전사
FasterWhisper로 구동되며, 외부 API 호출이나 분당 요금 없이 자체 하드웨어에서 오디오 및 비디오를 전사합니다.
URL 및 파일 수집
파일을 직접 드롭하거나 yt-dlp가 지원하는 모든 URL(유튜브, 팟캐스트, 직접 링크 등)을 붙여넣으면 Whishper가 해당 파일을 가져와서 텍스트로 변환합니다.
오프라인 번역
번들된 LibreTranslate 엔진은 상업용 번역 API로 텍스트를 보내지 않고 스크립트를 수십 개 언어로 번역합니다.
내장형 자막 편집기
오디오가 재생될 때 플레이어가 활성 라인을 강조 표시하는 동안, 타이밍을 편집하고, 세그먼트를 분할하거나 삽입하며, CPS 경고를 실시간으로 확인할 수 있습니다.
다양한 내보내기 형식
완료된 스크립트를 SRT, VTT, TXT 또는 JSON 형식으로 다운로드하거나, 원본 텍스트를 클립보드에 직접 복사하세요.
CPU 및 GPU 프로필
별도의 설정 없이 표준 CPU 인스턴스에서 실행되며, 성능이 뛰어난 하드웨어에서는 NVIDIA GPU 가속을 지원하여 전사 속도를 크게 향상시킵니다.
Hostinger에서 Whishper을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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