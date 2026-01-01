원클릭 설치로 Kong 배포
마이크로서비스 및 API를 관리, 보안 및 확장하기 위한 고성능 오픈 소스 API 게이트웨이입니다.
Kong용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Kong 활용으로 만들 수 있는 것
Kong은 전 세계에서 가장 널리 배포된 오픈소스 API 게이트웨이로, 대규모 환경에서 서브 밀리초 지연 시간을 위해 OpenResty(Nginx + LuaJIT)를 기반으로 구축되었습니다. 서비스 앞에 위치하여 50개 이상의 플러그인으로 구성된 풍부한 생태계를 통해 인증, 속도 제한, 트래픽 라우팅 및 관찰성을 처리하며, 애플리케이션 코드를 변경할 필요가 없습니다.
자체 VPS에서 Kong을 실행하면 관리형 API 게이트웨이 서비스의 사용량 기반 요금 없이 API 트래픽, 플러그인 구성 및 민감한 자격 증명에 대한 완전한 제어 권한을 얻을 수 있습니다. 이 배포에는 Kong의 구성을 유지하기 위한 PostgreSQL이 포함되어 있으며, 시작하는 순간부터 프로덕션 API 관리에 바로 사용할 수 있습니다.
Kong의 주요 특징
중앙 집중식 인증
단일 제어 지점에서 모든 서비스에 OAuth 2.0, JWT, API 키 및 HMAC 인증을 적용합니다.
속도 제한
코드 변경 없이 소비자별 또는 전역 요청 속도 제한을 설정하여 트래픽 급증으로부터 업스트림 서비스를 보호합니다.
플러그인 생태계
로깅, 캐싱, 변환 및 타사 통합을 위한 50개 이상의 공식 플러그인으로 Kong을 확장할 수 있습니다.
관리자 GUI
8002번 포트의 내장된 Kong Manager 웹 인터페이스를 통해 경로, 서비스, 소비자 및 플러그인을 관리합니다.
다중 프로토콜 지원
프로토콜 인식 로드 밸런싱을 통해 HTTP, HTTPS, gRPC, WebSocket, TCP 트래픽을 단일 게이트웨이로 라우팅합니다.
Hostinger에서 Kong을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.