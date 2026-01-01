Kong은 전 세계에서 가장 널리 배포된 오픈소스 API 게이트웨이로, 대규모 환경에서 서브 밀리초 지연 시간을 위해 OpenResty(Nginx + LuaJIT)를 기반으로 구축되었습니다. 서비스 앞에 위치하여 50개 이상의 플러그인으로 구성된 풍부한 생태계를 통해 인증, 속도 제한, 트래픽 라우팅 및 관찰성을 처리하며, 애플리케이션 코드를 변경할 필요가 없습니다.

자체 VPS에서 Kong을 실행하면 관리형 API 게이트웨이 서비스의 사용량 기반 요금 없이 API 트래픽, 플러그인 구성 및 민감한 자격 증명에 대한 완전한 제어 권한을 얻을 수 있습니다. 이 배포에는 Kong의 구성을 유지하기 위한 PostgreSQL이 포함되어 있으며, 시작하는 순간부터 프로덕션 API 관리에 바로 사용할 수 있습니다.