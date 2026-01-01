Navidrome 원클릭 설치 배포
경량의 자체 호스팅 음악 스트리밍 서버로, 브라우저 또는 Subsonic 호환 앱을 통해 어디서든 개인 컬렉션을 재생할 수 있습니다.
Navidrome용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Navidrome 활용으로 만들 수 있는 것
Navidrome은 가볍고 빠른 음악 스트리밍 서버로, 어떤 기기에서든 Spotify처럼 자신만의 음악 컬렉션에 접근할 수 있게 해줍니다. 음악 폴더를 자동으로 스캔하고 메타데이터를 추출하며, 현대적인 웹 인터페이스와 DSub, Symfonium, Feishin을 포함한 수십 가지 모바일 앱에서 지원하는 Subsonic 호환 API를 통해 MP3, FLAC, AAC, OGG, OPUS 파일을 제공합니다. 다중 사용자 지원을 통해 각 청취자는 자신만의 재생 목록, 평점, 청취 통계를 가질 수 있습니다.
Navidrome을 자체 호스팅하면 라이선스 변경이나 서비스 중단에 관계없이 소유한 모든 앨범에 영구적으로 접근할 수 있습니다. 구독료, 오디오 품질 압축, 행동 추적은 없으며, 오직 최고 품질로 자체 인프라에서 스트리밍되는 나만의 음악만 있습니다.
Navidrome의 주요 특징
Subsonic API 호환 가능
수십 개의 모바일 앱과 연동되며, iOS 및 Android에서 선호하는 플레이어를 독점 클라이언트에 얽매이지 않고 선택할 수 있습니다.
다중 포맷 지원
MP3, FLAC, AAC, OGG, OPUS를 스트리밍하며, 실시간 트랜스코딩을 통해 느린 연결 환경에 맞춰 비트레이트를 조정하여 원본 품질 손실 없이 제공합니다.
자동 라이브러리 스캐닝
구성 가능한 일정에 따라 음악 폴더를 자동으로 스캔하고, 메타데이터와 앨범 아트를 추출하여 파일을 추가할 때 라이브러리가 최신 상태를 유지하도록 합니다.
다중 사용자 듣기
각 사용자는 다른 사람에게 방해를 주지 않고 공유 서버에서 독립적인 재생 목록, 별점 및 청취 기록을 가집니다.
Last.fm 스크로블링
Last.fm 및 ListenBrainz에 청취 기록을 자동으로 추적하여 재생 횟수와 음악 프로필을 최신 상태로 유지합니다.
Hostinger에서 Navidrome을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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