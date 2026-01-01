Navidrome은 가볍고 빠른 음악 스트리밍 서버로, 어떤 기기에서든 Spotify처럼 자신만의 음악 컬렉션에 접근할 수 있게 해줍니다. 음악 폴더를 자동으로 스캔하고 메타데이터를 추출하며, 현대적인 웹 인터페이스와 DSub, Symfonium, Feishin을 포함한 수십 가지 모바일 앱에서 지원하는 Subsonic 호환 API를 통해 MP3, FLAC, AAC, OGG, OPUS 파일을 제공합니다. 다중 사용자 지원을 통해 각 청취자는 자신만의 재생 목록, 평점, 청취 통계를 가질 수 있습니다.

Navidrome을 자체 호스팅하면 라이선스 변경이나 서비스 중단에 관계없이 소유한 모든 앨범에 영구적으로 접근할 수 있습니다. 구독료, 오디오 품질 압축, 행동 추적은 없으며, 오직 최고 품질로 자체 인프라에서 스트리밍되는 나만의 음악만 있습니다.