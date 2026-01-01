아파치 제플린은 Apache Spark, Flink, Hive와 같은 엔진에서 대규모 대화형 데이터 분석을 위해 구축된 오픈 소스 웹 노트북입니다. 단일 언어 노트북과 달리, 제플린은 플러그형 인터프리터 아키텍처를 사용하여 단일 노트에서 Scala, SQL, Python, R, 셸 단락을 공유 데이터에 대해 혼합할 수 있으며, 내장된 테이블 형식을 통해 언어 간에 결과가 전달됩니다.

VPS에 제플린을 자체 호스팅하면 노트북, 데이터셋 연결 및 인터프리터 자격 증명을 사용자 환경 내에 유지하고, 관리형 노트북 서비스의 사용자별 가격 책정을 없애며, Spark 구성, JVM 메모리 및 종속성 관리에 대한 완전한 제어권을 제공합니다.