Apache Zeppelin 원클릭 설치 배포.
하나의 협업 작업 공간에서 Spark, SQL, Scala, Python, R을 이용한 대화형 데이터 분석을 위한 웹 기반 노트북.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Apache Zeppelin 활용으로 만들 수 있는 것
아파치 제플린은 Apache Spark, Flink, Hive와 같은 엔진에서 대규모 대화형 데이터 분석을 위해 구축된 오픈 소스 웹 노트북입니다. 단일 언어 노트북과 달리, 제플린은 플러그형 인터프리터 아키텍처를 사용하여 단일 노트에서 Scala, SQL, Python, R, 셸 단락을 공유 데이터에 대해 혼합할 수 있으며, 내장된 테이블 형식을 통해 언어 간에 결과가 전달됩니다.
VPS에 제플린을 자체 호스팅하면 노트북, 데이터셋 연결 및 인터프리터 자격 증명을 사용자 환경 내에 유지하고, 관리형 노트북 서비스의 사용자별 가격 책정을 없애며, Spark 구성, JVM 메모리 및 종속성 관리에 대한 완전한 제어권을 제공합니다.
Apache Zeppelin의 주요 특징
다국어 단락
스칼라, SQL, 파이썬, R, 마크다운, 셸을 단일 노트 내에서 제플린 인터프리터를 사용하여 혼합하고, 언어 간에 결과를 공유합니다.
Spark 네이티브 통합
수동 연결 없이 분산 데이터 처리, 머신러닝 및 스트리밍 워크로드를 위해 Apache Spark에 바로 연결하세요.
내장형 시각화
어떤 SQL 또는 DataFrame 결과든 차트 생성 코드 없이 동적 양식 입력을 사용하여 막대, 선, 파이, 산점도 또는 피벗 차트로 변환할 수 있습니다.
인터프리터 생태계
JDBC 데이터베이스, 플링크, 하이브, 카산드라, 엘라스틱서치 및 다양한 다른 시스템을 노트별로 구성된 플러그형 인터프리터를 통해 쿼리합니다.
협업 노트북
URL을 통해 실시간 노트를 공유하고, 대시보드에 임베드하며, 자동 보고를 위해 내장된 크론 러너로 예약하세요.
Hostinger에서 Apache Zeppelin을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.