Raneto는 Node.js 기반으로 구축된 가볍고 오픈 소스 지식 기반으로, Markdown 파일 폴더를 깔끔하고 검색 가능한 문서 사이트로 변환합니다. 관리할 데이터베이스가 없으며, 콘텐츠는 사용자가 제어하는 디렉터리에 일반 .md 파일로 존재하여 버전 관리, 백업, 즐겨 사용하는 편집기로의 작성 작업을 간단하게 만듭니다. 포함된 웹 편집기는 비기술 사용자들을 위한 브라우저 내 편집을 처리하며, 개발자들은 선호하는 Markdown 도구에서 직접 작성하고 git이 기록을 처리하도록 할 수 있습니다.

VPS에 Raneto를 자체 호스팅하면 완전히 소유하는 개인 지식 기반을 얻을 수 있으며, 벤더 종속성, 사용자당 요금 없이 독점 데이터베이스 대신 휴대 가능한 파일로 콘텐츠가 존재합니다.