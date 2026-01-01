Raneto 원클릭 설치.
Node.js용 마크다운 기반 지식 기반 위키 — 깔끔한 브라우저 리더 및 편집기를 갖춘 파일 기반 콘텐츠.
Raneto용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Raneto 활용으로 만들 수 있는 것
Raneto는 Node.js 기반으로 구축된 가볍고 오픈 소스 지식 기반으로, Markdown 파일 폴더를 깔끔하고 검색 가능한 문서 사이트로 변환합니다. 관리할 데이터베이스가 없으며, 콘텐츠는 사용자가 제어하는 디렉터리에 일반
.md 파일로 존재하여 버전 관리, 백업, 즐겨 사용하는 편집기로의 작성 작업을 간단하게 만듭니다. 포함된 웹 편집기는 비기술 사용자들을 위한 브라우저 내 편집을 처리하며, 개발자들은 선호하는 Markdown 도구에서 직접 작성하고 git이 기록을 처리하도록 할 수 있습니다.
VPS에 Raneto를 자체 호스팅하면 완전히 소유하는 개인 지식 기반을 얻을 수 있으며, 벤더 종속성, 사용자당 요금 없이 독점 데이터베이스 대신 휴대 가능한 파일로 콘텐츠가 존재합니다.
Raneto의 주요 특징
파일 기반 콘텐츠
게시물은 콘텐츠 디렉터리에 있는 일반 마크다운 파일입니다. Git으로 버전을 관리하고, rsync로 백업하며, 원하는 어떤 도구로든 편집할 수 있습니다.
브라우저 내 에디터
내장 에디터를 통해 비전문가 사용자도 파일 시스템을 건드리거나 Git을 실행할 필요 없이 브라우저에서 직접 페이지를 업데이트할 수 있습니다.
전체 텍스트 검색
모든 페이지에서 빠른 인메모리 검색 기능을 통해 독자들은 문서 사이트를 떠나지 않고도 콘텐츠를 즉시 찾을 수 있습니다.
카테고리 계층
폴더 구조는 탐색 트리가 되며, 폴더별 메타데이터를 통해 사용자 지정 정렬 순서를 지정하여 IA가 콘텐츠를 반영합니다.
테마형 레이아웃
기본 테마를 교체하거나 확장하여 브랜드에 맞게 조정하세요 — Raneto 테마는 간단한 HTML, CSS, JS 번들입니다.
Hostinger에서 Raneto을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.