Reiverr 원클릭 설치 배포
Jellyfin, TMDB, Sonarr 및 Radarr용 통합된 TV 친화적인 인터페이스로, Overseerr 스타일의 검색 기능을 대체합니다.
Reiverr용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Reiverr 활용으로 만들 수 있는 것
Reiverr는 미디어 검색, 요청 및 재생을 단일 TV 친화적인 인터페이스로 결합하는 오픈 소스 프런트엔드입니다. Jellyfin, TMDB, Sonarr 및 Radarr 사이를 오가는 대신, 사용자는 인기 있는 타이틀을 탐색하고, 개인화된 추천을 받으며, 누락된 콘텐츠를 요청하고, 이미 라이브러리에 있는 콘텐츠를 스트리밍합니다. 이 모든 것을 리모컨과 10피트 UI에 최적화된 하나의 앱에서 수행합니다.
자체 VPS에 Reiverr를 셀프 호스팅하면 연결된 모든 API 키, 시청 기록 및 요청 로그를 제어할 수 있습니다. 플러그인 기반 아키텍처를 통해 코어를 수정하지 않고도 새로운 스트리밍 소스를 추가할 수 있으며, 동일한 백엔드가 웹 앱과 삼성 타이젠 스마트 TV의 네이티브 빌드를 모두 구동할 수 있습니다.
Reiverr의 주요 특징
TMDB 탐색
The Movie Database에서 제공하는 인기 영화 및 프로그램, 개인 맞춤 추천, 출연진, 평점, 예고편을 찾아보세요.
Jellyfin 재생
앱이나 세션을 전환하지 않고도, Jellyfin 라이브러리에 이미 있는 콘텐츠를 Reiverr 내에서 직접 스트리밍할 수 있습니다.
Sonarr 및 Radarr 요청
Sonarr 또는 Radarr UI를 열지 않고도, 누락된 제목을 Sonarr 또는 Radarr로 바로 보내 자동으로 다운로드하고 라이브러리로 가져올 수 있습니다.
TV 우선 인터페이스
스마트 TV 및 셋톱박스를 위해 처음부터 설계된 리모컨 친화적인 탐색, 큰 서체, 포커스 하이라이팅.
플러그인 건축
이미지 재빌드 없이 Reiverr를 확장하려면, 추가 재생 또는 소스 플러그인을 마운트된 플러그인 폴더에 넣으십시오.
Tizen Smart TV 빌드
호스팅된 백엔드를 공식 타이젠 빌드와 페어링하여 삼성 스마트 TV에 Reiverr를 네이티브 앱으로 설치하세요.
Hostinger에서 Reiverr을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.