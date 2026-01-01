Reiverr는 미디어 검색, 요청 및 재생을 단일 TV 친화적인 인터페이스로 결합하는 오픈 소스 프런트엔드입니다. Jellyfin, TMDB, Sonarr 및 Radarr 사이를 오가는 대신, 사용자는 인기 있는 타이틀을 탐색하고, 개인화된 추천을 받으며, 누락된 콘텐츠를 요청하고, 이미 라이브러리에 있는 콘텐츠를 스트리밍합니다. 이 모든 것을 리모컨과 10피트 UI에 최적화된 하나의 앱에서 수행합니다.

자체 VPS에 Reiverr를 셀프 호스팅하면 연결된 모든 API 키, 시청 기록 및 요청 로그를 제어할 수 있습니다. 플러그인 기반 아키텍처를 통해 코어를 수정하지 않고도 새로운 스트리밍 소스를 추가할 수 있으며, 동일한 백엔드가 웹 앱과 삼성 타이젠 스마트 TV의 네이티브 빌드를 모두 구동할 수 있습니다.