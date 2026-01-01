TensorZero 원클릭 설치
단일 Rust 기반 플랫폼에서 추론, 관측 가능성, 평가 및 최적화를 통합하는 오픈 소스 LLMOps 게이트웨이.
TensorZero용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
TensorZero 활용으로 만들 수 있는 것
TensorZero는 고성능 Rust 게이트웨이와 내장된 관측 가능성, 평가 및 최적화 워크플로우를 결합한 오픈소스 LLMOps 플랫폼입니다. 프록시, 트레이서, 미세 조정 파이프라인을 함께 엮는 다중 도구 스택과 달리, TensorZero는 모든 추론, 피드백 신호 및 최적화 실행을 하나의 피드백 루프의 일부로 취급합니다. 이는 프로덕션 트래픽을 프롬프트, 모델 및 라우팅 결정을 개선하는 데이터셋으로 전환합니다.
자체 VPS에 TensorZero를 자체 호스팅하면 프롬프트, 추적 및 피드백 데이터를 사용자가 제어하는 인프라 내에 유지할 수 있으며, 관측 가능성에 대한 호출당 추가 요금이나 토큰 할당량이 없습니다. 포함된 ClickHouse 스토리지는 수백만 건의 추론으로 확장되며, 게이트웨이는 단일 OpenAI 호환 API 뒤에서 OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock 및 수십 개의 다른 공급자를 프록시합니다.
TensorZero의 주요 특징
통합 LLM 게이트웨이
고성능 Rust로 작성된 단일 OpenAI 호환 API를 통해 OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure, vLLM 및 수십 개의 다른 공급자를 프록시합니다.
내장형 관측 가능성
모든 추론은 전체 입력, 출력, 지연 시간 및 비용과 함께 ClickHouse에 자동으로 캡처됩니다. — 별도의 추적 서비스가 필요하지 않습니다.
생산 피드백 루프
프롬프트 및 모델 최적화를 이끄는 레이블이 지정된 데이터 세트를 구축하기 위해 사용자 피드백, 평가 및 지표를 모든 추론에 연결합니다.
자동 최적화
내장 워크플로를 실행하여 모델을 미세 조정하고, 더 큰 모델에서 증류하며, 프로덕션 트래픽에서 직접 프롬프트 변형을 벤치마킹하세요.
구조화된 추론
코드에서 스키마, 템플릿 및 변형을 정의하여 애플리케이션을 재배포하지 않고도 프롬프트 변경 사항을 버전 관리하고, 타입 안전하며, 라우팅할 수 있습니다.
오픈소스 자체 호스팅
아파치 2.0 라이선스이며 전적으로 자체 인프라에서 실행됩니다. 프롬프트, 추적 및 피드백 데이터는 VPS를 벗어나지 않습니다.
Hostinger에서 TensorZero을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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