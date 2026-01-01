TensorZero는 고성능 Rust 게이트웨이와 내장된 관측 가능성, 평가 및 최적화 워크플로우를 결합한 오픈소스 LLMOps 플랫폼입니다. 프록시, 트레이서, 미세 조정 파이프라인을 함께 엮는 다중 도구 스택과 달리, TensorZero는 모든 추론, 피드백 신호 및 최적화 실행을 하나의 피드백 루프의 일부로 취급합니다. 이는 프로덕션 트래픽을 프롬프트, 모델 및 라우팅 결정을 개선하는 데이터셋으로 전환합니다.

자체 VPS에 TensorZero를 자체 호스팅하면 프롬프트, 추적 및 피드백 데이터를 사용자가 제어하는 인프라 내에 유지할 수 있으며, 관측 가능성에 대한 호출당 추가 요금이나 토큰 할당량이 없습니다. 포함된 ClickHouse 스토리지는 수백만 건의 추론으로 확장되며, 게이트웨이는 단일 OpenAI 호환 API 뒤에서 OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock 및 수십 개의 다른 공급자를 프록시합니다.