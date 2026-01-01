Emby는 영화, TV 프로그램, 음악, 사진 등 전체 미디어 컬렉션을 하나의 통합 플랫폼으로 가져오는 포괄적인 개인 미디어 서버입니다. 콘텐츠를 자동으로 변환하여 모든 기기로 스트리밍하며, 실시간 트랜스코딩을 통해 클라이언트 기능이나 네트워크 조건에 관계없이 원활한 재생을 보장합니다.

자체 VPS에 Emby를 호스팅하면 연중무휴 가용성, 원격 스트리밍을 위한 엔터프라이즈급 업로드 속도, 그리고 여러 동시 시청자를 위한 전용 트랜스코딩 리소스를 제공합니다. 미디어 라이브러리와 메타데이터는 전적으로 사용자의 제어하에 유지되며, 재생 또는 저장 공간을 제한하는 구독 등급은 없습니다.