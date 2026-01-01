Emby 원클릭 설치.
어디서든 모든 기기로 동영상, 음악, 사진을 정리하고 스트리밍할 수 있는 개인 미디어 서버.
Emby용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Emby 활용으로 만들 수 있는 것
Emby는 영화, TV 프로그램, 음악, 사진 등 전체 미디어 컬렉션을 하나의 통합 플랫폼으로 가져오는 포괄적인 개인 미디어 서버입니다. 콘텐츠를 자동으로 변환하여 모든 기기로 스트리밍하며, 실시간 트랜스코딩을 통해 클라이언트 기능이나 네트워크 조건에 관계없이 원활한 재생을 보장합니다.
자체 VPS에 Emby를 호스팅하면 연중무휴 가용성, 원격 스트리밍을 위한 엔터프라이즈급 업로드 속도, 그리고 여러 동시 시청자를 위한 전용 트랜스코딩 리소스를 제공합니다. 미디어 라이브러리와 메타데이터는 전적으로 사용자의 제어하에 유지되며, 재생 또는 저장 공간을 제한하는 구독 등급은 없습니다.
Emby의 주요 특징
자동 트랜스코딩
실시간 비디오 및 오디오 변환은 원본 파일 형식이나 클라이언트 기능에 관계없이 모든 장치에서 원활한 재생을 보장합니다.
실시간 TV 및 DVR
내장 DVR로 실시간 TV를 시청하고 녹화를 예약하여, 기존 케이블 구독을 자체 관리 솔루션으로 대체할 수 있습니다.
모바일 동기화
스마트폰과 태블릿에 미디어를 다운로드하여 오프라인으로 시청할 수 있으며, 인터넷 연결 없이도 콘텐츠에 액세스할 수 있습니다.
자녀 보호 기능
사용자별 콘텐츠 제한 및 시청 일정을 설정하여 모든 가족 구성원을 위한 안전하고 연령에 적합한 미디어 환경을 조성합니다.
다중 라이브러리 지원
영화, TV 프로그램, 음악, 사진을 별도의 라이브러리로 정리하고, 풍부한 메타데이터, 아트워크, 평점과 함께 자동으로 가져옵니다.
Hostinger에서 Emby을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.