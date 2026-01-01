Manticore Search 원클릭 설치.
전체 텍스트 검색, 벡터 검색 및 MySQL 프로토콜 지원을 갖춘 고성능 오픈 소스 검색 데이터베이스입니다.
Manticore Search용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Manticore Search 활용으로 만들 수 있는 것
Manticore Search는 검색을 위해 특별히 구축된 강력한 오픈소스 데이터베이스입니다. 2017년 Sphinx Search 프로젝트의 후속으로 개발되었으며, 익숙한 MySQL 프로토콜 또는 JSON HTTP API를 통해 액세스할 수 있는 단일 엔진에서 전체 텍스트 검색, 벡터 유사성 검색 및 실시간 분석을 결합합니다.
Elasticsearch와 달리 Manticore는 C++로 작성되었으며, 수십억 개의 문서에 걸쳐 뛰어난 쿼리 성능을 제공하면서도 최소한의 리소스를 필요로 합니다. 자체 VPS에 직접 호스팅하면 검색 인프라를 완벽하게 제어할 수 있으며, 쿼리당 요금, 공급업체 종속성, JVM 오버헤드가 없습니다.
Manticore Search의 주요 특징
전체 텍스트 검색
퍼지 매칭, 스테밍, 표제어 추출을 포함한 20개 이상의 검색 연산자를 사용하여 대규모 문서 컬렉션에서 정확한 전체 텍스트를 검색할 수 있습니다.
MySQL 호환
어떤 MySQL 클라이언트, ORM 또는 BI 도구로든 연결할 수 있습니다. 새로운 SDK는 필요 없으며, 기존 MySQL 기반 도구는 즉시 작동합니다.
벡터 검색
내장형 HNSW 벡터 인덱스는 별도의 벡터 데이터베이스 없이 의미론적 유사성 검색 및 하이브리드 키워드 + 벡터 쿼리를 가능하게 합니다.
실시간 색인
문서가 삽입되는 즉시 검색 가능해지며, 인덱스 재구축 지연 없이 빠르게 변화하는 데이터 세트에서도 결과가 최신 상태로 유지됩니다.
컬럼형 저장소
컬럼형 형식은 낮은 메모리 오버헤드로 대규모 데이터 세트에서 분석, 집계 및 패싯 검색을 가속화합니다.
Hostinger에서 Manticore Search을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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