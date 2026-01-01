Manticore Search는 검색을 위해 특별히 구축된 강력한 오픈소스 데이터베이스입니다. 2017년 Sphinx Search 프로젝트의 후속으로 개발되었으며, 익숙한 MySQL 프로토콜 또는 JSON HTTP API를 통해 액세스할 수 있는 단일 엔진에서 전체 텍스트 검색, 벡터 유사성 검색 및 실시간 분석을 결합합니다.

Elasticsearch와 달리 Manticore는 C++로 작성되었으며, 수십억 개의 문서에 걸쳐 뛰어난 쿼리 성능을 제공하면서도 최소한의 리소스를 필요로 합니다. 자체 VPS에 직접 호스팅하면 검색 인프라를 완벽하게 제어할 수 있으며, 쿼리당 요금, 공급업체 종속성, JVM 오버헤드가 없습니다.