PiGallery2는 디스크의 이미지 디렉토리를 가져와 빠르고 현대적인 웹 갤러리로 제공하는 오픈 소스 자체 호스팅 사진 갤러리입니다. 업로드 파이프라인, 독점 데이터베이스, SaaS 종속성이 없습니다. 사용 중인 디렉토리 레이아웃이 방문자가 탐색하는 앨범 구조가 되므로, 개인 사진 아카이브, 이벤트 갤러리, 가족 휴가 앨범, 경량 포트폴리오에 모두 잘 작동합니다.

자체 VPS에 PiGallery2를 자체 호스팅하면 얼굴 인식 또는 훈련 데이터를 위해 이미지 콘텐츠를 채굴하는 공용 사진 서비스가 아닌, 사용자가 제어하는 인프라 내에 사진과 메타데이터가 유지됩니다. Node.js 백엔드는 의도적으로 경량으로 설계되었으며(Raspberry Pi에서 잘 실행되도록 설계됨), 따라서 작은 VPS 상품으로 수만 장의 이미지를 편안하게 호스팅하면서도 빠른 썸네일과 풍부한 UI를 제공합니다.