PiGallery2 원클릭 설치.
빠르고 디렉토리 우선 방식의 자체 호스팅 사진 갤러리로, 디스크에 있는 이미지 폴더를 세련된 웹 앨범으로 바꿔줍니다.
PiGallery2용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
PiGallery2 활용으로 만들 수 있는 것
PiGallery2는 디스크의 이미지 디렉토리를 가져와 빠르고 현대적인 웹 갤러리로 제공하는 오픈 소스 자체 호스팅 사진 갤러리입니다. 업로드 파이프라인, 독점 데이터베이스, SaaS 종속성이 없습니다. 사용 중인 디렉토리 레이아웃이 방문자가 탐색하는 앨범 구조가 되므로, 개인 사진 아카이브, 이벤트 갤러리, 가족 휴가 앨범, 경량 포트폴리오에 모두 잘 작동합니다.
자체 VPS에 PiGallery2를 자체 호스팅하면 얼굴 인식 또는 훈련 데이터를 위해 이미지 콘텐츠를 채굴하는 공용 사진 서비스가 아닌, 사용자가 제어하는 인프라 내에 사진과 메타데이터가 유지됩니다. Node.js 백엔드는 의도적으로 경량으로 설계되었으며(Raspberry Pi에서 잘 실행되도록 설계됨), 따라서 작은 VPS 상품으로 수만 장의 이미지를 편안하게 호스팅하면서도 빠른 썸네일과 풍부한 UI를 제공합니다.
PiGallery2의 주요 특징
디렉토리 우선 모델
기존 폴더 구조가 앨범 계층 구조가 됩니다. SCP, rsync 또는 동기화 도구를 통해 새 사진을 넣으면 갤러리에 자동으로 나타납니다.
빠른 썸네일
백그라운드 인덱서는 다양한 크기의 썸네일을 생성하며, 디스크에 캐시되어 방문자가 콜드 로드 시에도 부드러운 스크롤링을 할 수 있도록 합니다.
EXIF과 지도 보기
EXIF 메타데이터를 읽어 사진별 정보 페이지, 지오태그 지도 보기, 그리고 카메라, 날짜 또는 태그별 검색 기능을 제공합니다.
검색 및 필터링
날짜 범위, 위치, 얼굴, 태그, 평점 또는 파일 이름으로 외부 인덱서 없이 검색 — 모든 메타데이터는 로컬 SQLite DB에 저장됩니다.
공유 및 개인 정보 보호
앨범별 공유 가능한 링크를 생성할 수 있으며, 선택적 비밀번호와 만료 날짜를 설정하거나, 앨범을 인증된 사용자에게만 제한할 수 있습니다.
읽기 전용 라이브러리
이미지 디렉토리는 읽기 전용으로 마운트되어 있어 서버가 스캔 또는 썸네일 생성 중에 원본 사진을 실수로 수정하거나 삭제할 수 없습니다.
Hostinger에서 PiGallery2을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.