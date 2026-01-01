Cypht 원클릭 설치
여러 이메일 계정과 뉴스 피드를 하나의 빠른 인터페이스로 통합하는 가볍고 오픈 소스 웹메일 클라이언트입니다.
Cypht용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Cypht 활용으로 만들 수 있는 것
Cypht는 단순성과 속도를 위해 설계된 모듈식 오픈 소스 웹메일 클라이언트입니다. 무거운 웹메일 솔루션과 달리, Cypht는 여러 IMAP 및 POP3 이메일 계정을 RSS/Atom 뉴스 피드와 함께 단일 통합 받은 편지함 보기로 통합하여, 서비스를 전환할 필요 없이 모든 커뮤니케이션을 한눈에 파악할 수 있도록 합니다.
Alpine Linux 기반의 PHP로 구축된 Cypht는 평범한 하드웨어에서도 효율적으로 실행되며, 사용자 구성을 데이터베이스에 저장하여 안정적인 다중 사용자 배포를 지원합니다. 모듈 기반 아키텍처는 필요한 기능만 로드하여 인터페이스를 깔끔하게 유지하고 설치 공간을 작게 만듭니다.
Cypht의 주요 특징
다중 계정 통합
여러 IMAP 및 POP3 이메일 계정을 하나의 통합된 받은 편지함 보기로 연결하여 더 빠른 이메일 관리를 할 수 있습니다.
뉴스 피드 통합
이메일과 RSS/Atom 뉴스 피드를 하나의 인터페이스로 통합하여, 정보를 얻는 데 필요한 앱의 수를 줄일 수 있습니다.
모듈형 건축
필요한 모듈만 활성화하여 — 연락처, 캘린더, IMAP 폴더, 시브 필터 등 — UI를 간결하게 유지하세요.
데이터베이스 기반 세션
안정적이고 확장 가능한 다중 사용자 배포를 위해 MariaDB에 사용자 구성 및 세션을 저장합니다.
경량 풋프린트
Nginx와 PHP가 단일 ~290MB 이미지에 번들로 제공되어 최소한의 VPS 리소스만 필요하며 Alpine Linux에서 실행됩니다.
Hostinger에서 Cypht을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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