Cypht는 단순성과 속도를 위해 설계된 모듈식 오픈 소스 웹메일 클라이언트입니다. 무거운 웹메일 솔루션과 달리, Cypht는 여러 IMAP 및 POP3 이메일 계정을 RSS/Atom 뉴스 피드와 함께 단일 통합 받은 편지함 보기로 통합하여, 서비스를 전환할 필요 없이 모든 커뮤니케이션을 한눈에 파악할 수 있도록 합니다.

Alpine Linux 기반의 PHP로 구축된 Cypht는 평범한 하드웨어에서도 효율적으로 실행되며, 사용자 구성을 데이터베이스에 저장하여 안정적인 다중 사용자 배포를 지원합니다. 모듈 기반 아키텍처는 필요한 기능만 로드하여 인터페이스를 깔끔하게 유지하고 설치 공간을 작게 만듭니다.