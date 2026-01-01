Qdrant는 AI 및 머신러닝 워크로드에 특화되어 구축된 프로덕션 등급 오픈 소스 벡터 유사성 검색 엔진입니다. 풍부한 페이로드 메타데이터와 함께 고차원 벡터를 저장하며, HNSW 인덱싱, 다양한 거리 측정법 및 고급 필터링을 사용하여 밀리초 미만의 최근접 이웃 쿼리를 제공합니다. 이 모든 것은 REST 및 gRPC API를 통해 액세스할 수 있습니다.

VPS에 Qdrant를 자체 호스팅하면 관리형 벡터 데이터베이스 서비스의 쿼리당 가격 책정 또는 연결 제한 없이 메모리 할당, 인덱싱 구성 및 데이터 상주에 대한 완전한 제어권을 가질 수 있습니다. 이는 AI 스타트업과 시맨틱 검색 또는 RAG 파이프라인을 확장하는 팀에 이상적입니다.