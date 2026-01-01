원클릭 설치로 Qdrant 배포
시맨틱 검색, 추천 및 AI 기반 애플리케이션을 위한 고성능 오픈 소스 벡터 데이터베이스.
Qdrant용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Qdrant 활용으로 만들 수 있는 것
Qdrant는 AI 및 머신러닝 워크로드에 특화되어 구축된 프로덕션 등급 오픈 소스 벡터 유사성 검색 엔진입니다. 풍부한 페이로드 메타데이터와 함께 고차원 벡터를 저장하며, HNSW 인덱싱, 다양한 거리 측정법 및 고급 필터링을 사용하여 밀리초 미만의 최근접 이웃 쿼리를 제공합니다. 이 모든 것은 REST 및 gRPC API를 통해 액세스할 수 있습니다.
VPS에 Qdrant를 자체 호스팅하면 관리형 벡터 데이터베이스 서비스의 쿼리당 가격 책정 또는 연결 제한 없이 메모리 할당, 인덱싱 구성 및 데이터 상주에 대한 완전한 제어권을 가질 수 있습니다. 이는 AI 스타트업과 시맨틱 검색 또는 RAG 파이프라인을 확장하는 팀에 이상적입니다.
Qdrant의 주요 특징
밀리초 미만 검색
HNSW 인덱싱은 수백만 개의 벡터에 걸쳐 거의 즉각적인 최근접 이웃 쿼리를 제공하여, AI 애플리케이션이 어떤 규모에서도 반응성을 유지하도록 합니다.
페이로드 필터링
단일 요청으로 벡터 유사성과 구조화된 조건을 결합하여, 쿼리 시점에 임의의 메타데이터 필드를 기준으로 검색 결과를 필터링합니다.
다양한 거리 측정 기준
코사인, 유클리드 또는 내적 거리를 선택하여 데이터를 다시 인덱싱하지 않고 애플리케이션에서 사용하는 임베딩 모델과 일치시키세요.
REST 및 gRPC API
OpenAPI REST 인터페이스 또는 지연 시간에 민감한 워크로드를 위한 고성능 gRPC API를 사용하여 Qdrant를 모든 언어 또는 프레임워크에 통합할 수 있습니다.
양자화 지원
스칼라 및 프로덕트 양자화는 메모리 사용량을 크게 줄여, 품질 저하 없이 동일한 하드웨어에서 더 큰 데이터 세트를 인덱싱할 수 있도록 합니다.
Hostinger에서 Qdrant을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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