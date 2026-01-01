Waline 원클릭 설치
스팸 방지, 중재 및 풍부한 알림 지원 기능을 갖춘 경량 오픈 소스 댓글 시스템입니다.
Waline용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Waline 활용으로 만들 수 있는 것
Waline은 정적 웹사이트, 블로그 및 문서 사이트를 위해 설계된 오픈 소스 자체 호스팅 댓글 시스템입니다. 중첩 답글, 이모티콘 반응, 방문자 수 및 게시물 조회수 통계를 포함한 모든 기능을 갖춘 댓글 환경을 제공하며, 사용자를 추적하는 타사 서비스에 의존하지 않습니다.
자체 VPS에 Waline을 자체 호스팅하면 댓글 데이터, 검토 워크플로 및 알림 설정을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 이 배포는 제로 구성 로컬 스토리지를 위해 SQLite를 사용하므로 별도의 데이터베이스를 관리할 필요가 없습니다. Waline은 JavaScript 위젯을 통해 모든 프런트엔드와 통합되며, 기본적으로 댓글에 Markdown 서식을 지원합니다.
Waline의 주요 특징
스팸 보호
내장된 Akismet 통합 및 IP별 속도 제한은 모든 제출물을 수동으로 검토할 필요 없이 스팸 댓글을 차단합니다.
이메일 알림
자동 이메일 알림은 댓글 작성자에게 답글을, 사이트 소유자에게 새 제출물을 알려주어 수동 모니터링 없이도 대화를 활발하게 유지합니다.
방문자 분석
Waline 위젯에서 직접 각 기사별 페이지 조회수와 순 방문자 통계를 확인할 수 있으며, 별도의 분석 서비스는 필요 없습니다.
관리 대시보드
웹 기반 관리 패널을 통해 단일 인터페이스에서 댓글을 승인, 편집, 삭제하고 댓글 작성자 계정을 관리할 수 있습니다.
마크다운 지원
댓글 작성자는 마크다운 문법을 사용하여 답글을 서식 지정하고 이모티콘 반응을 삽입할 수 있어, 토론을 더욱 풍부하고 읽기 쉽게 만듭니다.
Hostinger에서 Waline을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.