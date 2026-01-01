Waline은 정적 웹사이트, 블로그 및 문서 사이트를 위해 설계된 오픈 소스 자체 호스팅 댓글 시스템입니다. 중첩 답글, 이모티콘 반응, 방문자 수 및 게시물 조회수 통계를 포함한 모든 기능을 갖춘 댓글 환경을 제공하며, 사용자를 추적하는 타사 서비스에 의존하지 않습니다.

자체 VPS에 Waline을 자체 호스팅하면 댓글 데이터, 검토 워크플로 및 알림 설정을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 이 배포는 제로 구성 로컬 스토리지를 위해 SQLite를 사용하므로 별도의 데이터베이스를 관리할 필요가 없습니다. Waline은 JavaScript 위젯을 통해 모든 프런트엔드와 통합되며, 기본적으로 댓글에 Markdown 서식을 지원합니다.