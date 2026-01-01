Donetick 원클릭 설치 배포
여러 사용자 간의 집안일과 반복적인 책임을 정리하기 위한 오픈 소스 협업 작업 관리자.
Donetick용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Donetick 활용으로 만들 수 있는 것
Donetick은 공유 주거 공간 및 소규모 그룹을 위해 특별히 제작된 자체 호스팅 작업 관리 애플리케이션입니다. 이것은 단순한 할 일 목록을 넘어, 무작위 순환 및 완료 기록 기반의 작업량 균형 조절을 포함한 지능적인 할당 전략을 제공하여, 반복되는 책임이 수동 조정 없이 모든 구성원에게 공정하게 분배되도록 합니다.
유연한 일정 관리는 일별, 주별, 월별 및 사용자 지정 반복 패턴을 지원하며, Telegram 및 Pushover와의 통합은 시기적절한 알림을 제공합니다. NFC 태그 지원을 통해 구성원은 해당 위치의 태그를 탭하여 작업을 즉시 완료할 수 있습니다. SSO 및 OIDC 호환성은 Donetick이 기존 ID 설정에 통합될 수 있음을 의미하며, 경량 SQLite 백엔드는 배포를 간소화합니다. 자체 호스팅은 구독료 없이 완전한 데이터 프라이버시를 제공합니다.
Donetick의 주요 특징
스마트 작업 할당
각 구성원의 완료 이력을 바탕으로 무작위 할당 또는 작업량 균형을 사용하여 집안일을 공정하게 분배합니다.
유연한 반복
일간, 주간, 월간 및 맞춤형 일정을 지원하여 일일 설거지부터 월간 대청소까지 모든 루틴이 순조롭게 진행됩니다.
푸시 알림
텔레그램 및 푸시오버와 통합되어 알림 및 연체 알림을 회원 기기로 직접 전송합니다.
NFC 태그 지원
집안 곳곳의 적절한 위치에 NFC 태그를 배치하여, 멤버들이 휴대폰을 탭하는 것만으로 작업을 즉시 완료 처리할 수 있도록 합니다.
SSO 및 OIDC 로그인
원활한 사용자 관리를 위해 싱글 사인온(Single Sign-On) 및 OpenID Connect를 통해 기존 ID 공급자와 연결됩니다.
Hostinger에서 Donetick을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.