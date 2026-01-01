Donetick은 공유 주거 공간 및 소규모 그룹을 위해 특별히 제작된 자체 호스팅 작업 관리 애플리케이션입니다. 이것은 단순한 할 일 목록을 넘어, 무작위 순환 및 완료 기록 기반의 작업량 균형 조절을 포함한 지능적인 할당 전략을 제공하여, 반복되는 책임이 수동 조정 없이 모든 구성원에게 공정하게 분배되도록 합니다.

유연한 일정 관리는 일별, 주별, 월별 및 사용자 지정 반복 패턴을 지원하며, Telegram 및 Pushover와의 통합은 시기적절한 알림을 제공합니다. NFC 태그 지원을 통해 구성원은 해당 위치의 태그를 탭하여 작업을 즉시 완료할 수 있습니다. SSO 및 OIDC 호환성은 Donetick이 기존 ID 설정에 통합될 수 있음을 의미하며, 경량 SQLite 백엔드는 배포를 간소화합니다. 자체 호스팅은 구독료 없이 완전한 데이터 프라이버시를 제공합니다.