Thruk은 Livestatus API를 기반으로 구축된 기능이 풍부한 독립적인 모니터링 웹 인터페이스입니다. 이는 노후화된 Nagios CGI를 빠르고 현대적인 UI로 대체하며, 핵심 Nagios에서는 제공되지 않았던 수백만 서비스에 대한 페이지 뷰, 모바일 친화적인 대시보드, 비즈니스 프로세스, SLA 보고, 그리고 강력한 REST API와 같은 기능들을 추가합니다.

자체 VPS에 Thruk을 자체 호스팅하면 모든 Naemon, Nagios, Icinga, Shinken 백엔드를 단일 인터페이스에서 통합 관리할 수 있습니다. 이 템플릿은 OMD Labs 배포판을 제공하므로, 수동 컴파일 없이도 즉시 쿼리 가능한 Naemon 코어, RRD 성능 그래프, 그리고 전체 Thruk 애드온 생태계를 얻을 수 있습니다.