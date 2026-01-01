Thruk 원클릭 설치 배포
Naemon, Nagios, Icinga, Shinken용 다중 백엔드 모니터링 웹 인터페이스로, Livestatus API를 기반으로 구축되었습니다.
Thruk용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Thruk 활용으로 만들 수 있는 것
Thruk은 Livestatus API를 기반으로 구축된 기능이 풍부한 독립적인 모니터링 웹 인터페이스입니다. 이는 노후화된 Nagios CGI를 빠르고 현대적인 UI로 대체하며, 핵심 Nagios에서는 제공되지 않았던 수백만 서비스에 대한 페이지 뷰, 모바일 친화적인 대시보드, 비즈니스 프로세스, SLA 보고, 그리고 강력한 REST API와 같은 기능들을 추가합니다.
자체 VPS에 Thruk을 자체 호스팅하면 모든 Naemon, Nagios, Icinga, Shinken 백엔드를 단일 인터페이스에서 통합 관리할 수 있습니다. 이 템플릿은 OMD Labs 배포판을 제공하므로, 수동 컴파일 없이도 즉시 쿼리 가능한 Naemon 코어, RRD 성능 그래프, 그리고 전체 Thruk 애드온 생태계를 얻을 수 있습니다.
Thruk의 주요 특징
다중 백엔드 지원
Naemon, Nagios, Icinga, Shinken 인스턴스를 동시에 질의하고 하나의 통합된 상태 뷰로 표시합니다.
번들된 Naemon 핵심
작동하는 Naemon 백엔드, RRD 성능 그래프 및 Apache가 포함되어 웹 UI가 첫 부팅부터 실시간 데이터를 가집니다.
비즈니스 프로세스
수백 개의 저수준 검사를 그룹화하여, 원시 호스트 노이즈 대신 실제적인 영향을 드러내는 논리적인 비즈니스 서비스로 만듭니다.
SLA 보고
외부 보고 도구 없이 웹 UI에서 직접 가용성, 중단, SLA 보고서를 PDF 또는 Excel 형식으로 생성합니다.
REST API
모든 UI 기능을 반영하는 문서화된 REST API를 통해 대시보드, 다운타임, 승인을 자동화합니다.
모바일 친화적 UI
반응형 대시보드와 전용 모바일 테마를 통해 운영자는 온콜 상태에서 휴대폰이나 태블릿으로 인시던트를 분류할 수 있습니다.
Hostinger에서 Thruk을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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