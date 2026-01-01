Yuvomi는 작업, 공유 캘린더, 장보기 목록, 식단 계획, 레시피, 예산, 가계 메모를 하나의 모바일 우선 프로그레시브 웹 앱으로 통합하는 오픈 소스 가족 오거나이저입니다. 모든 모듈은 독립적이므로 가정에 맞는 부분만 사용하고 나머지는 무시할 수 있습니다.

자체 VPS에 Yuvomi를 자체 호스팅하면 민감한 가계 데이터(일정, 영수증, 연락처 목록, 의료 알림)를 타사 클라우드 서비스로부터 안전하게 보호할 수 있습니다. SQLite 데이터베이스는 선택적 AES-256 저장 데이터 암호화를 지원하며, 내장된 스케줄러가 자동 백업을 처리하여 편리함을 포기하지 않고도 가족 정보를 비공개로 유지할 수 있습니다.