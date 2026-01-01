Yuvomi 원클릭 설치
하나의 모바일 우선 앱으로 할 일, 캘린더, 식사, 쇼핑, 가계 예산을 관리하는 개인용 자체 호스팅 가족 플래너.
Yuvomi용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Yuvomi 활용으로 만들 수 있는 것
Yuvomi는 작업, 공유 캘린더, 장보기 목록, 식단 계획, 레시피, 예산, 가계 메모를 하나의 모바일 우선 프로그레시브 웹 앱으로 통합하는 오픈 소스 가족 오거나이저입니다. 모든 모듈은 독립적이므로 가정에 맞는 부분만 사용하고 나머지는 무시할 수 있습니다.
자체 VPS에 Yuvomi를 자체 호스팅하면 민감한 가계 데이터(일정, 영수증, 연락처 목록, 의료 알림)를 타사 클라우드 서비스로부터 안전하게 보호할 수 있습니다. SQLite 데이터베이스는 선택적 AES-256 저장 데이터 암호화를 지원하며, 내장된 스케줄러가 자동 백업을 처리하여 편리함을 포기하지 않고도 가족 정보를 비공개로 유지할 수 있습니다.
Yuvomi의 주요 특징
가족 공유 플래너
다중 사용자 할당 및 알림 기능을 통해 모든 가족 구성원이 할 일, 캘린더, 식사, 쇼핑 목록을 함께 조율할 수 있습니다.
모바일 우선 PWA
휴대폰과 태블릿에 네이티브 앱처럼 느껴지는 프로그레시브 웹 앱으로 설치되며, 이동 중에도 가계 관리를 할 수 있도록 오프라인 사용이 가능한 뷰를 제공합니다.
캘린더 통합
Google 캘린더, CalDAV를 통한 iCloud, Apple 기기 및 ICS 구독과 동기화하여 모든 기존 일정을 한곳에 보관하세요.
암호화된 SQLite 저장소
선택적 SQLCipher AES-256 암호화는 저장된 가계 데이터를 보호하며, 예약된 백업은 모든 WebDAV 대상으로 미러링할 수 있습니다.
모듈형 가정용 공구 세트
예산, 식단 계획, 레시피, 생일, 연락처, 문서 또는 가사 관리 등 필요한 모듈만 활성화하고 나머지는 건너뛰세요.
개인 정보 보호 및 추적 기능 없음
타사 추적기, 텔레메트리, MIT 라이선스가 없어 VPS에서 가족 데이터를 완전히 직접 제어할 수 있습니다.
Hostinger에서 Yuvomi을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.