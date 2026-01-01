OpnForm 원클릭 설치.
로직, 알림 및 분석 기능을 갖춘 아름답고 삽입 가능한 양식을 만들 수 있는 오픈 소스 폼 빌더.
OpnForm용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
OpnForm 활용으로 만들 수 있는 것
OpnForm은 Typeform 및 Google Forms의 오픈 소스 대안으로, 폼 데이터 및 제출 파이프라인을 완벽하게 제어하려는 팀을 위해 구축되었습니다. 조건부 논리, 다중 페이지 폼, 파일 업로드 및 다양한 필드 유형을 갖춘 드래그 앤 드롭 폼 편집기를 제공하며, 응답당 수수료나 인프라 외부로 데이터가 유출될 염려 없이 모든 기능을 제공합니다.
OpnForm을 셀프 호스팅하면 무제한 응답, 맞춤 브랜딩, 그리고 폼 제출을 자체 데이터베이스, 웹훅 및 알림 채널에 직접 연결할 수 있는 기능을 제공합니다. 데이터 보존 정책을 설정하고 제출 데이터에 대한 액세스 권한을 제어하여 규제 산업 및 개인 정보 보호에 민감한 팀에 적합합니다.
OpnForm의 주요 특징
드래그 앤 드롭 빌더
파일 업로드, 서명, 평점 척도 및 매트릭스 그리드를 포함한 20개 이상의 필드 유형으로 양식을 시각적으로 구축하세요.
조건부 논리
이전 답변에 따라 필드를 표시하거나 숨겨, 응답자가 관련 질문에만 응답하도록 안내합니다.
웹훅 및 알림
모든 제출 시 웹훅 및 이메일 알림을 트리거하여 팀에 알림이 가고 시스템이 동기화 상태를 유지하도록 합니다.
어디든 삽입 가능
방문자를 페이지에서 벗어나게 리디렉션하지 않고, 모든 웹사이트에 팝업, 슬라이더 또는 인라인 위젯으로 폼을 삽입할 수 있습니다.
응답 관리
내장된 대시보드에서 열 수준 검색 및 CSV 내보내기 기능을 통해 모든 양식 제출을 보고, 필터링하고, 내보낼 수 있습니다.
Hostinger에서 OpnForm을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.