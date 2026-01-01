OpnForm은 Typeform 및 Google Forms의 오픈 소스 대안으로, 폼 데이터 및 제출 파이프라인을 완벽하게 제어하려는 팀을 위해 구축되었습니다. 조건부 논리, 다중 페이지 폼, 파일 업로드 및 다양한 필드 유형을 갖춘 드래그 앤 드롭 폼 편집기를 제공하며, 응답당 수수료나 인프라 외부로 데이터가 유출될 염려 없이 모든 기능을 제공합니다.

OpnForm을 셀프 호스팅하면 무제한 응답, 맞춤 브랜딩, 그리고 폼 제출을 자체 데이터베이스, 웹훅 및 알림 채널에 직접 연결할 수 있는 기능을 제공합니다. 데이터 보존 정책을 설정하고 제출 데이터에 대한 액세스 권한을 제어하여 규제 산업 및 개인 정보 보호에 민감한 팀에 적합합니다.