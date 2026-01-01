Zipline은 데이터를 완벽하게 제어하면서 빠르고 안정적인 공유가 필요한 고급 사용자를 위해 설계된 자체 호스팅 파일 및 이미지 업로드 서버입니다. ShareX, Flameshot 및 기타 스크린샷 도구를 기본적으로 지원하여 Imgur 또는 file.io와 같은 클라우드 기반 업로드 서비스를 완벽하게 대체할 수 있습니다.

간단한 업로드 외에도 Zipline은 URL 단축, 코드 붙여넣기 저장소, 폴더 구성, 임베드 사용자 지정 및 사용자 관리를 포함합니다. 자체 VPS에 자체 호스팅하면 무제한 저장 공간, 파일 크기 제한 없음, 모든 업로드에 대한 완벽한 개인 정보 보호를 누릴 수 있습니다.