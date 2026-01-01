원클릭 설치로 Evolution Go 배포
저사양 메시징 자동화 및 다중 인스턴스 관리를 위한 Go로 작성된 고성능 WhatsApp API 게이트웨이
Evolution Go용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Evolution Go 활용으로 만들 수 있는 것
Evolution Go는 Go로 재작성된 WhatsApp API 게이트웨이로, Node.js 기반 Evolution API의 경량 및 효율적인 대안으로 설계되었습니다. whatsmeow 라이브러리를 기반으로 구축되었으며, 멀티 인스턴스 관리, 웹훅 이벤트, RESTful API와 같은 동일한 핵심 메시징 자동화 기능을 제공하는 동시에, Go의 컴파일된 런타임과 네이티브 동시성 모델 덕분에 훨씬 적은 메모리를 소비하고 1초 미만의 시간에 시작됩니다.
VPS에 Evolution Go를 자체 호스팅하면 컴파일된 바이너리의 리소스 효율성 이점을 극대화할 수 있습니다. 모든 인증 자격 증명과 대화 데이터는 자체 PostgreSQL 데이터베이스에 저장되어, 상업용 WhatsApp 제공업체가 대규모 운영 시 비용이 많이 드는 메시지당 비용 없이 데이터 주권 및 규정 준수를 보장합니다.
Evolution Go의 주요 특징
Go-Native 성능
고루틴 기반 동시성을 가진 컴파일된 바이너리는 인스턴스당 50-150MB의 메모리로 수천 개의 동시 연결을 처리하며, 이는 Node.js 버전보다 훨씬 적습니다.
다중 인스턴스 관리
단일 배포에서 여러 개의 WhatsApp 번호를 운영하며, 각 인스턴스는 REST API를 통해 독립적으로 제어되고 모니터링됩니다.
Webhook 이벤트 전달
실시간 웹훅은 메시지, 연결 및 그룹 이벤트를 애플리케이션으로 즉시 푸시하여 자동화된 응답 흐름과 CRM 통합을 가능하게 합니다.
이중 데이터베이스 건축
인증 및 사용자 데이터는 별도의 PostgreSQL 데이터베이스에 저장되어 백업을 간소화하고 보안에 민감한 배포를 위한 세분화된 접근 제어를 가능하게 합니다.
메시지 큐 지원
선택적 RabbitMQ (AMQP) 및 NATS 통합은 대량 메시징 작업을 위한 확장 가능한 이벤트 기반 아키텍처를 가능하게 합니다.
Hostinger에서 Evolution Go을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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