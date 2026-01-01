Evolution Go는 Go로 재작성된 WhatsApp API 게이트웨이로, Node.js 기반 Evolution API의 경량 및 효율적인 대안으로 설계되었습니다. whatsmeow 라이브러리를 기반으로 구축되었으며, 멀티 인스턴스 관리, 웹훅 이벤트, RESTful API와 같은 동일한 핵심 메시징 자동화 기능을 제공하는 동시에, Go의 컴파일된 런타임과 네이티브 동시성 모델 덕분에 훨씬 적은 메모리를 소비하고 1초 미만의 시간에 시작됩니다.

VPS에 Evolution Go를 자체 호스팅하면 컴파일된 바이너리의 리소스 효율성 이점을 극대화할 수 있습니다. 모든 인증 자격 증명과 대화 데이터는 자체 PostgreSQL 데이터베이스에 저장되어, 상업용 WhatsApp 제공업체가 대규모 운영 시 비용이 많이 드는 메시지당 비용 없이 데이터 주권 및 규정 준수를 보장합니다.