Spacedrive는 파일이 어디에 있든 상관없이 모든 파일의 단일하고 지능적인 카탈로그를 생성하는 가상 분산 파일 시스템(VDFS)입니다. 로컬 드라이브, 외부 저장소 및 클라우드 서비스는 태그 지정, 메타데이터 필터, 중복 감지 및 썸네일 생성 기능을 갖춘 하나의 검색 가능한 데이터베이스로 통합됩니다. 기존 파일 탐색기와 달리 Spacedrive는 전체 디지털 라이브러리를 대규모로 쿼리하고 정리할 수 있는 구조화된 데이터로 취급합니다.

자체 VPS에 Spacedrive 서버를 자체 호스팅하면 데이터를 타사 클라우드에 업로드하지 않고도 내장된 관리자 인증 기능을 갖춘 파일 정리 시스템을 위한 영구적이고 항상 켜져 있는 허브를 제공합니다.