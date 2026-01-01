원클릭 설치로 Spacedrive 배포.
로컬 드라이브, 외부 저장소 및 클라우드 전반에 걸쳐 파일을 하나의 검색 가능한 라이브러리로 통합하는 오픈 소스 파일 관리자.
Spacedrive용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Spacedrive 활용으로 만들 수 있는 것
Spacedrive는 파일이 어디에 있든 상관없이 모든 파일의 단일하고 지능적인 카탈로그를 생성하는 가상 분산 파일 시스템(VDFS)입니다. 로컬 드라이브, 외부 저장소 및 클라우드 서비스는 태그 지정, 메타데이터 필터, 중복 감지 및 썸네일 생성 기능을 갖춘 하나의 검색 가능한 데이터베이스로 통합됩니다. 기존 파일 탐색기와 달리 Spacedrive는 전체 디지털 라이브러리를 대규모로 쿼리하고 정리할 수 있는 구조화된 데이터로 취급합니다.
자체 VPS에 Spacedrive 서버를 자체 호스팅하면 데이터를 타사 클라우드에 업로드하지 않고도 내장된 관리자 인증 기능을 갖춘 파일 정리 시스템을 위한 영구적이고 항상 켜져 있는 허브를 제공합니다.
Spacedrive의 주요 특징
통합 파일 라이브러리
로컬 드라이브, 외부 저장소, 클라우드 위치의 파일을 하나의 검색 가능한 데이터베이스로 색인화합니다. 더 이상 여러 곳을 찾아 헤맬 필요가 없습니다.
지능형 태깅
사용자 지정 태그와 메타데이터 필터를 사용하여 파일을 정리하면, 파일이 어디에 저장되어 있든 상관없이 필요한 것을 정확히 찾을 수 있습니다.
복제 감지
라이브러리 전체에서 중복 파일을 자동으로 식별하여 저장 공간을 확보하고 컬렉션을 깔끔하게 유지할 수 있도록 돕습니다.
미디어 미리보기
사진 및 동영상 썸네일과 미리보기를 생성하여 개별 파일을 열지 않고도 라이브러리를 시각적으로 탐색할 수 있습니다.
P2P 동기화
정리된 라이브러리를 여러 기기에서 동기화하여 태그, 컬렉션, 메타데이터가 항상 모든 곳에서 최신 상태로 유지됩니다.
Hostinger에서 Spacedrive을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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