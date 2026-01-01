타입봇 원클릭 설치
직접 호스팅할 수 있는 대화형 양식, 설문조사 및 상호작용적인 채팅 경험을 만들 수 있는 노코드 챗봇 빌더.
Typebot용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Typebot 활용으로 만들 수 있는 것
Typebot은 정적인 HTML 양식을 대화형 채팅과 유사한 흐름으로 대체하는 자체 호스팅 대화형 양식 빌더입니다. 드래그 앤 드롭 캔버스 편집기를 사용하여 팀은 코드를 작성하지 않고도 조건부 분기, 사용자 지정 변수 및 기본 통합 기능을 갖춘 다단계 대화를 설계할 수 있습니다. 이 플랫폼은 흐름을 설계하고 관리하는 빌더와 게시된 챗봇을 최종 사용자에게 직접 제공하는 뷰어의 두 가지 서비스로 제공됩니다.
VPS에 Typebot을 자체 호스팅하면 제출당 수수료나 제3자 데이터 전송 없이 제출 데이터, 파일 업로드 및 API 자격 증명에 대한 완전한 소유권을 가질 수 있습니다. 귀하의 흐름은 귀하의 도메인에서 완전히 비공개로 실행되며, 작업 공간, 팀원 또는 게시된 봇에 대한 인위적인 제한이 없습니다.
Typebot의 주요 특징
시각적 흐름 빌더
캔버스 편집기를 사용하여 입력, 조건부, 미디어 삽입, 결제 수집 등을 포함한 30가지 이상의 블록 유형으로 분기형 대화를 설계할 수 있습니다.
네이티브 통합
편집기를 벗어나지 않고 OpenAI, Google Sheets, Google Analytics, 웹훅, Zapier, Make.com에 플로우를 직접 연결합니다.
조건부 논리
사용자 답변, 변수 또는 API 응답을 기반으로 대화 경로를 분기하여 완전히 개인화된 경험을 제공합니다.
유연한 임베드 모드
챗봇을 팝업 오버레이, 사이드 위젯, 전체 페이지 채팅 또는 인라인 임베드로 모든 웹사이트나 웹 앱에 게시합니다.
실시간 분석
대시보드에서 게시된 각 플로우에 대한 제출률, 이탈 지점 및 완료 유입경로를 추적합니다.
팀 워크스페이스
여러 격리된 작업 공간에서 다양한 팀 또는 클라이언트를 위한 역할 기반 액세스를 통해 흐름을 관리합니다.
Hostinger에서 Typebot을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.