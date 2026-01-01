Typebot은 정적인 HTML 양식을 대화형 채팅과 유사한 흐름으로 대체하는 자체 호스팅 대화형 양식 빌더입니다. 드래그 앤 드롭 캔버스 편집기를 사용하여 팀은 코드를 작성하지 않고도 조건부 분기, 사용자 지정 변수 및 기본 통합 기능을 갖춘 다단계 대화를 설계할 수 있습니다. 이 플랫폼은 흐름을 설계하고 관리하는 빌더와 게시된 챗봇을 최종 사용자에게 직접 제공하는 뷰어의 두 가지 서비스로 제공됩니다.

VPS에 Typebot을 자체 호스팅하면 제출당 수수료나 제3자 데이터 전송 없이 제출 데이터, 파일 업로드 및 API 자격 증명에 대한 완전한 소유권을 가질 수 있습니다. 귀하의 흐름은 귀하의 도메인에서 완전히 비공개로 실행되며, 작업 공간, 팀원 또는 게시된 봇에 대한 인위적인 제한이 없습니다.