원클릭 설치로 Hollama 배포.
Ollama 및 OpenAI 모델과 채팅하며 모든 대화를 브라우저에 저장하는 최소한의 웹 인터페이스.
Hollama용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Hollama 활용으로 만들 수 있는 것
Hollama는 대규모 언어 모델을 위한 전용 채팅 클라이언트로, 브라우저에서 하나 이상의 Ollama 서버, OpenAI 호환 엔드포인트 또는 이 둘 모두에 동시에 직접 연결됩니다. 중앙 데이터베이스, 계정 시스템, 원격 측정 기능이 없으며, 세션, 프롬프트, 설정, API 키는 모두 브라우저 로컬 스토리지에 저장되고 UI를 호스팅하는 서버에는 절대 접근하지 않습니다.
VPS에 Hollama를 자체 호스팅하면 소규모 팀에게 비공개 Ollama 모델 또는 공유 OpenAI 키와 대화할 수 있는 단일의 상시 접속 가능한 URL을 제공하며, 긴 프롬프트, 추론 모델, 코드 중심 대화에 맞춰 설계된 깔끔한 편집기 스타일 인터페이스를 활용할 수 있습니다.
Hollama의 주요 특징
Ollama 및 OpenAI
로컬 Ollama 서버, OpenAI 또는 OpenAI 호환 엔드포인트에 연결하고 단일 세션 내에서 이들 간에 전환합니다.
다중 서버 지원
여러 Ollama 및 OpenAI 서버를 한 번에 등록하고 앱을 재구성할 필요 없이 각 세션을 다른 백엔드로 라우팅합니다.
브라우저 로컬 스토리지
모든 세션, 프롬프트, 설정 및 API 키는 브라우저 로컬 스토리지에 저장되므로, 채팅은 VPS나 타사 서버에 저장되지 않습니다.
편집자급 프롬프트
코드 편집기 기능, 마크다운 렌더링, 구문 강조, KaTeX 수학 표기법을 갖춘 대형 프롬프트 필드로, 기술 작업에 적합합니다.
추론 및 비전
이미지 입력을 사용하는 추론 모델 및 비전 모델을 위한 최고 수준의 지원을 제공하며, 최신 Ollama 및 OpenAI 릴리스에 이상적입니다.
가져오기 및 내보내기
내장된 가져오기 및 내보내기 도구를 사용하여 기기 간에 세션을 백업하거나 이동할 수 있으므로, 브라우저 저장소가 종속되지 않습니다.
Hostinger에서 Hollama을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.