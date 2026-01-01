Hollama는 대규모 언어 모델을 위한 전용 채팅 클라이언트로, 브라우저에서 하나 이상의 Ollama 서버, OpenAI 호환 엔드포인트 또는 이 둘 모두에 동시에 직접 연결됩니다. 중앙 데이터베이스, 계정 시스템, 원격 측정 기능이 없으며, 세션, 프롬프트, 설정, API 키는 모두 브라우저 로컬 스토리지에 저장되고 UI를 호스팅하는 서버에는 절대 접근하지 않습니다.

VPS에 Hollama를 자체 호스팅하면 소규모 팀에게 비공개 Ollama 모델 또는 공유 OpenAI 키와 대화할 수 있는 단일의 상시 접속 가능한 URL을 제공하며, 긴 프롬프트, 추론 모델, 코드 중심 대화에 맞춰 설계된 깔끔한 편집기 스타일 인터페이스를 활용할 수 있습니다.