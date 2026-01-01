Workout Cool 원클릭 설치.
운동 계획을 세우고, 진행 상황을 추적하며, 개인 운동 라이브러리를 관리하기 위한 오픈 소스 피트니스 코칭 플랫폼입니다.
Workout Cool용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Workout Cool 활용으로 만들 수 있는 것
Workout Cool은 포괄적인 운동 데이터베이스, 체계적인 운동 계획 빌더, 세션 추적 기능을 제공하는 자체 호스팅 피트니스 코칭 플랫폼입니다. 이 모든 기능은 구독료나 제3자 데이터 공유 없이 사용자 자신의 서버에서 실행됩니다. 사용자는 교육용 비디오 시연과 함께 운동을 탐색하고, 근육 그룹 또는 훈련 목표별로 구성된 맞춤형 운동 프로그램을 만들고, 훈련 세션을 기록하여 시간 경과에 따른 성과를 추적할 수 있습니다.
구독을 통해 과거 데이터를 잠그는 호스팅된 피트니스 앱과 달리, Workout Cool은 모든 훈련 기록을 사용자 자신의 인프라에 있는 PostgreSQL 데이터베이스에 저장합니다. 이 플랫폼은 선택적 Google OAuth와 함께 이메일 및 비밀번호 인증을 지원하며, 내장된 운동 라이브러리는 첫 실행 시 샘플 데이터로 미리 채워질 수 있습니다.
Workout Cool의 주요 특징
운동 라이브러리
근육 그룹, 장비, 훈련 유형별로 정리된 교육용 비디오 시연이 포함된 포괄적인 운동 데이터베이스를 찾아보세요.
운동 계획 빌더
모든 피트니스 목표에 맞춰 맞춤 운동 선택, 세트, 반복 횟수, 휴식 시간을 설정하여 구조화된 다일 훈련 프로그램을 만드세요.
세션 로그
모든 훈련 세션을 실제 성과 데이터와 함께 기록하여 시간이 지남에 따라 중량 진행 및 볼륨을 추적할 수 있습니다.
진행상황 추적
각 세션 및 운동 프로그램별 성과 추세를 보여주는 차트를 통해 근력 증가와 훈련 일관성을 시각적으로 확인하세요.
근육 그룹 필터링
목표 근육 그룹별로 운동을 필터링하고 찾아 신체의 모든 부분을 다루는 균형 잡힌 프로그램을 구축하세요.
Hostinger에서 Workout Cool을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.