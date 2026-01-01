Workout Cool은 포괄적인 운동 데이터베이스, 체계적인 운동 계획 빌더, 세션 추적 기능을 제공하는 자체 호스팅 피트니스 코칭 플랫폼입니다. 이 모든 기능은 구독료나 제3자 데이터 공유 없이 사용자 자신의 서버에서 실행됩니다. 사용자는 교육용 비디오 시연과 함께 운동을 탐색하고, 근육 그룹 또는 훈련 목표별로 구성된 맞춤형 운동 프로그램을 만들고, 훈련 세션을 기록하여 시간 경과에 따른 성과를 추적할 수 있습니다.

구독을 통해 과거 데이터를 잠그는 호스팅된 피트니스 앱과 달리, Workout Cool은 모든 훈련 기록을 사용자 자신의 인프라에 있는 PostgreSQL 데이터베이스에 저장합니다. 이 플랫폼은 선택적 Google OAuth와 함께 이메일 및 비밀번호 인증을 지원하며, 내장된 운동 라이브러리는 첫 실행 시 샘플 데이터로 미리 채워질 수 있습니다.