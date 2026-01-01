Casibase는 조직이 실제 엔터프라이즈 데이터를 기반으로 도메인별 어시스턴트를 구축할 수 있도록 하는 오픈 소스 지식 관리 및 AI 챗봇 플랫폼입니다. 이는 임베딩 기반 문서 수집과 ChatGPT, Claude, Llama 3, DeepSeek을 포함한 여러 대규모 언어 모델 지원을 결합하여, 팀이 원본 문서를 타사 서비스로 보내지 않고도 자연어 채팅 인터페이스를 통해 자체 지식 기반을 쿼리할 수 있도록 합니다.

자체 VPS에 Casibase를 자체 호스팅하면 독점 문서, 대화 기록 및 모델 API 키가 전적으로 사용자가 제어하는 인프라에 유지됩니다. 이 스택은 영구 저장을 위해 MySQL을 제공하며, GitHub, Google 및 사용자 지정 OAuth 공급자를 포함한 엔터프라이즈급 인증을 위해 Casdoor와 통합됩니다.