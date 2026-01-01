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도메인별 어시스턴트 구축을 위한 오픈 소스 AI 지식 기반 및 LLM 기반 채팅 플랫폼.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Casibase 활용으로 만들 수 있는 것
Casibase는 조직이 실제 엔터프라이즈 데이터를 기반으로 도메인별 어시스턴트를 구축할 수 있도록 하는 오픈 소스 지식 관리 및 AI 챗봇 플랫폼입니다. 이는 임베딩 기반 문서 수집과 ChatGPT, Claude, Llama 3, DeepSeek을 포함한 여러 대규모 언어 모델 지원을 결합하여, 팀이 원본 문서를 타사 서비스로 보내지 않고도 자연어 채팅 인터페이스를 통해 자체 지식 기반을 쿼리할 수 있도록 합니다.
자체 VPS에 Casibase를 자체 호스팅하면 독점 문서, 대화 기록 및 모델 API 키가 전적으로 사용자가 제어하는 인프라에 유지됩니다. 이 스택은 영구 저장을 위해 MySQL을 제공하며, GitHub, Google 및 사용자 지정 OAuth 공급자를 포함한 엔터프라이즈급 인증을 위해 Casdoor와 통합됩니다.
Casibase의 주요 특징
다중 모델 LLM 지원
챗GPT, 클로드, 라마 3, 딥시크 R1, 허깅페이스 모델에 연결하여 지식 기반을 다시 수집할 필요 없이 공급자를 전환하거나 비교할 수 있습니다.
임베딩 기반 검색
문서는 수집 시 청크로 분할되고 임베딩되어, 키워드 일치 대신 문맥상 관련성 있는 구절을 찾아내는 의미론적 검색을 가능하게 합니다.
Enterprise 인증
캐스도어 통합은 깃허브, 구글 및 엔터프라이즈 OAuth 제공업체와 연동되어, 지식 저장소 전반에 걸쳐 세분화된 권한 제어 기능을 갖춘 단일 로그인(SSO)을 제공합니다.
다국어 인터페이스
웹 UI는 12개 언어를 지원하며 제공되어, 추가적인 현지화 작업 없이 전 세계에 분산된 팀이 접근할 수 있도록 합니다.
원격 자산 액세스
내장된 RDP, VNC 및 SSH 프로토콜 지원을 통해 원격 인프라를 문서 및 채팅 기록과 함께 지식 자산으로 연결할 수 있습니다.
Hostinger에서 Casibase을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.