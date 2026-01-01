원클릭 설치로 Checkcle 배포
공개 상태 페이지를 갖춘 가동 시간, 인프라 및 SSL 추적을 위한 오픈 소스 실시간 모니터링 플랫폼.
Checkcle용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Checkcle 활용으로 만들 수 있는 것
Checkcle은 DevOps 팀과 시스템 관리자에게 단일 자체 호스팅 대시보드에서 웹사이트, API, 서버 및 SSL 인증서에 대한 통합된 가시성을 제공하는 풀스택 모니터링 플랫폼입니다. HTTP, TCP, DNS, 핑 엔드포인트는 물론 CPU, RAM, 디스크, 네트워크와 같은 Linux 및 Windows 서버 지표까지 모든 것을 실시간으로 모니터링합니다.
모니터 또는 사용자당 요금을 부과하는 SaaS 모니터링 도구와 달리, 자체 VPS에 Checkcle을 자체 호스팅하면 무제한 모니터링, 완전한 데이터 소유권 및 반복 비용이 발생하지 않습니다. 공개 상태 페이지와 Telegram, Slack, Discord, 이메일 및 Matrix를 통한 다중 채널 알림은 사고 발생 시 팀과 사용자에게 정보를 제공합니다.
Checkcle의 주요 특징
업타임 모니터링
HTTP, TCP, DNS, 핑 엔드포인트를 구성 가능한 간격으로 모니터링하고, 응답 시간을 추적하며, 즉각적인 다운 알림을 제공합니다.
서버 인프라 지표
경량 원라인 에이전트 설치를 통해 Linux 및 Windows 서버에서 CPU, RAM, 디스크 및 네트워크 사용량을 추적합니다.
SSL 그리고 도메인 추적
SSL 인증서 만료 및 도메인 상태를 모니터링하여 만료되거나 잘못 구성된 인증서로 인한 예상치 못한 서비스 중단을 방지합니다.
공개 상태 페이지
사용자 지정 가능한 공개 상태 페이지를 통해 사용자 및 이해관계자와 실시간 운영 상태를 공유합니다.
다채널 알림
맞춤형 알림 템플릿을 사용하여 텔레그램, 슬랙, 디스코드, 이메일, 매트릭스로 인시던트 알림을 전송합니다.
Hostinger에서 Checkcle을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.