Checkcle은 DevOps 팀과 시스템 관리자에게 단일 자체 호스팅 대시보드에서 웹사이트, API, 서버 및 SSL 인증서에 대한 통합된 가시성을 제공하는 풀스택 모니터링 플랫폼입니다. HTTP, TCP, DNS, 핑 엔드포인트는 물론 CPU, RAM, 디스크, 네트워크와 같은 Linux 및 Windows 서버 지표까지 모든 것을 실시간으로 모니터링합니다.

모니터 또는 사용자당 요금을 부과하는 SaaS 모니터링 도구와 달리, 자체 VPS에 Checkcle을 자체 호스팅하면 무제한 모니터링, 완전한 데이터 소유권 및 반복 비용이 발생하지 않습니다. 공개 상태 페이지와 Telegram, Slack, Discord, 이메일 및 Matrix를 통한 다중 채널 알림은 사고 발생 시 팀과 사용자에게 정보를 제공합니다.