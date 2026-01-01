NocoDB 원클릭 설치.
자동 생성된 API를 통해 모든 SQL 데이터베이스를 협업 스프레드시트로 변환하는 오픈 소스 에어테이블 대체재.
NocoDB용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
NocoDB 활용으로 만들 수 있는 것
NocoDB는 선도적인 오픈 소스 Airtable 대안으로, PostgreSQL, MySQL 및 기타 SQL 데이터베이스를 비기술 사용자도 자신 있게 관리할 수 있는 직관적인 스프레드시트 인터페이스로 전환합니다. 그리드, 칸반, 갤러리, 캘린더 및 폼 뷰와 함께 자동 생성된 REST 및 GraphQL API, 풍부한 필드 유형, 실시간 협업 기능을 제공하며, 이 모든 것을 사용자별 요금 없이 이용할 수 있습니다.
VPS에 NocoDB를 자체 호스팅하면 민감한 비즈니스 데이터가 인프라를 벗어나지 않도록 보장하며, 사용자 수 기반의 요금 제약을 없애고, 누구나 사용할 수 있는 노코드 프런트엔드 뒤에 있는 관계형 데이터베이스의 모든 기능을 팀에 제공합니다.
NocoDB의 주요 특징
다양한 보기 유형
동일한 데이터에 대해 그리드, 칸반, 갤러리, 캘린더, 폼 뷰 간 전환하여 각 팀원이 자신의 워크플로우에 맞는 형식으로 작업할 수 있도록 합니다.
자동 생성된 API
모든 테이블은 REST 및 GraphQL 엔드포인트를 자동으로 노출하며, 개발자들이 백엔드 코드를 작성할 필요 없이 맞춤형 통합 및 프런트엔드를 구축할 수 있도록 합니다.
풍부한 필드 유형
첨부 파일, 수식, 조회, 롤업 및 연결된 레코드는 복잡한 SQL 쿼리 없이 관계형 데이터에 스프레드시트의 강력한 기능을 제공합니다.
세분화된 접근 제어
역할 관리를 통해 워크스페이스, 베이스, 테이블 수준 권한을 설정하여 각 팀원이 필요한 것만 볼 수 있도록 합니다.
웹훅 자동화
데이터가 변경될 때 외부 워크플로우 및 통합을 자동으로 트리거하여, 사용자 지정 코드 없이 NocoDB를 기존 도구에 연결합니다.
Airtable 가져오기
스키마 감지 기능을 통해 기존 Airtable 베이스, CSV 파일 또는 Excel 시트를 마이그레이션하여, 데이터를 처음부터 다시 구축할 필요 없이 쉽게 전환할 수 있습니다.
Hostinger에서 NocoDB을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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