NocoDB는 선도적인 오픈 소스 Airtable 대안으로, PostgreSQL, MySQL 및 기타 SQL 데이터베이스를 비기술 사용자도 자신 있게 관리할 수 있는 직관적인 스프레드시트 인터페이스로 전환합니다. 그리드, 칸반, 갤러리, 캘린더 및 폼 뷰와 함께 자동 생성된 REST 및 GraphQL API, 풍부한 필드 유형, 실시간 협업 기능을 제공하며, 이 모든 것을 사용자별 요금 없이 이용할 수 있습니다.

VPS에 NocoDB를 자체 호스팅하면 민감한 비즈니스 데이터가 인프라를 벗어나지 않도록 보장하며, 사용자 수 기반의 요금 제약을 없애고, 누구나 사용할 수 있는 노코드 프런트엔드 뒤에 있는 관계형 데이터베이스의 모든 기능을 팀에 제공합니다.