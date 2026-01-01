Keila는 Mailchimp, Brevo 또는 기타 상업용 SaaS에 의존하지 않고도 구독자 목록을 늘리고, 세분화하며, 도달할 수 있게 해주는 오픈 소스 뉴스레터 및 이메일 마케팅 플랫폼입니다. 높은 전달률과 동시 처리량을 위해 Elixir와 Phoenix로 구축되었으며, 깔끔한 드래그 앤 드롭 에디터, 자동화된 캠페인, A/B 테스트, 구독자 세분화, 이중 옵트인 확인 흐름을 제공합니다. 이 모든 것은 자체 SMTP 제공업체의 지원을 받아 발송 평판과 연락처 데이터를 완벽하게 제어할 수 있도록 합니다.

VPS에 Keila를 자체 호스팅하면 뉴스레터, 독립 출판사 및 소규모 비즈니스에 수천 명의 독자를 넘어설 때 비용이 급증하는 연락처당 가격 모델 없이 무제한 구독자와 무제한 발송을 제공합니다. SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, 자체 postfix 등 어떤 SMTP 제공업체든 연결하여 모든 구독자 관계를 소유할 수 있습니다.