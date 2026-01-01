Keila 원클릭 설치.
Mailchimp, Brevo, Sendinblue에 대한 자체 호스팅 대안으로 구축된 오픈 소스 뉴스레터 및 이메일 마케팅 플랫폼입니다.
Keila용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Keila 활용으로 만들 수 있는 것
Keila는 Mailchimp, Brevo 또는 기타 상업용 SaaS에 의존하지 않고도 구독자 목록을 늘리고, 세분화하며, 도달할 수 있게 해주는 오픈 소스 뉴스레터 및 이메일 마케팅 플랫폼입니다. 높은 전달률과 동시 처리량을 위해 Elixir와 Phoenix로 구축되었으며, 깔끔한 드래그 앤 드롭 에디터, 자동화된 캠페인, A/B 테스트, 구독자 세분화, 이중 옵트인 확인 흐름을 제공합니다. 이 모든 것은 자체 SMTP 제공업체의 지원을 받아 발송 평판과 연락처 데이터를 완벽하게 제어할 수 있도록 합니다.
VPS에 Keila를 자체 호스팅하면 뉴스레터, 독립 출판사 및 소규모 비즈니스에 수천 명의 독자를 넘어설 때 비용이 급증하는 연락처당 가격 모델 없이 무제한 구독자와 무제한 발송을 제공합니다. SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, 자체 postfix 등 어떤 SMTP 제공업체든 연결하여 모든 구독자 관계를 소유할 수 있습니다.
Keila의 주요 특징
Drag-and-drop 에디터
재사용 가능한 블록, 이미지 업로드, 실시간 미리보기가 있는 시각적 뉴스레터 편집기는 비개발자도 캠페인 디자인에 쉽게 접근할 수 있도록 합니다.
구독자 세분화
구독 태그, 사용자 지정 필드 또는 활동 패턴을 기반으로 세그먼트를 정의한 다음, 특정 잠재고객 세그먼트에 타겟 캠페인을 보냅니다.
더블 옵트인 확인
내장된 확인 흐름은 기본적으로 이중 옵트인을 강제하여 발신자 평판을 보호하고 CAN-SPAM 및 GDPR 준수를 보장합니다.
자체 SMTP 사용
모든 SMTP 제공업체 — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES 또는 자체 postfix —를 연결하고 전달률 및 발신자 평판을 직접 관리하세요.
오픈 및 클릭 분석
캠페인별 오픈 및 클릭 추적은 구독 취소율 및 반송 보고서와 함께 시간이 지남에 따라 제목과 콘텐츠를 개선하는 데 도움이 됩니다.
API 및 웹훅
완전한 REST API 및 웹훅 통합을 통해 외부 CRM, 전자상거래 또는 가입 양식에서 구독자를 자동으로 동기화할 수 있습니다.
Hostinger에서 Keila을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.