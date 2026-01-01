Gramps Web 원클릭 설치 배포
어떤 브라우저에서든 가족 나무를 구축하고, 탐색하며, 공유할 수 있는 셀프 호스팅 족보 플랫폼.
Gramps Web용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Gramps Web 활용으로 만들 수 있는 것
Gramps Web은 가장 널리 사용되는 오픈 소스 족보 플랫폼인 Gramps의 협업 웹 인터페이스입니다. 이는 귀하의 개인 족보 데이터베이스를 대화형 차트, 지도, 전체 텍스트 검색 및 DNA 분석 도구를 완비한 다중 사용자 웹 애플리케이션(어떤 브라우저에서든 접근 가능)으로 변환합니다. 귀하의 가족 역사 데이터를 수익화하는 클라우드 족보 서비스와 달리, Gramps Web은 전적으로 귀하의 VPS에서 실행되어 모든 조상 기록, 문서 및 사진을 귀하의 완벽한 통제하에 유지합니다.
Gramps Web은 Gramps의 기본 데이터베이스 형식을 사용하므로, 기존 데스크톱 Gramps 데이터는 직접 가져올 수 있으며 웹 인터페이스를 통해 변경된 내용은 데스크톱 앱과 동기화됩니다. 처음 등록하는 사용자가 트리 소유자이자 관리자가 됩니다.
Gramps Web의 주요 특징
인터랙티브 가계도
팬 차트, 가계도 보기, 자손 트리 및 타임라인 시각화는 브라우저에서 가족 역사에 대한 다양한 관점을 제공합니다.
전체 텍스트 검색
계보에 있는 모든 사람, 장소, 이벤트, 출처, 메모를 즉시 검색하세요. 첨부된 문서 및 미디어 내의 콘텐츠도 포함됩니다.
데스크톱 동기화
Gramps 네이티브 데이터베이스 형식을 사용하여 Gramps 데스크톱 앱과 양방향으로 동기화하므로, 웹 및 데스크톱 편집 내용이 일치하도록 합니다.
다중 사용자 협업
역할 기반 권한으로 가족 구성원을 초대하세요. 편집자는 기록을 추가할 수 있고, 뷰어는 찾아보기만 할 수 있어 데이터를 체계적으로 관리할 수 있습니다.
DNA 분석 도구
염색체 브라우저, 공유 DNA 세그먼트 시각화, 그리고 전통적인 기록과 함께 유전 계보 데이터를 통합하기 위한 키트 관리.
Hostinger에서 Gramps Web을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.