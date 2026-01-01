Gramps Web은 가장 널리 사용되는 오픈 소스 족보 플랫폼인 Gramps의 협업 웹 인터페이스입니다. 이는 귀하의 개인 족보 데이터베이스를 대화형 차트, 지도, 전체 텍스트 검색 및 DNA 분석 도구를 완비한 다중 사용자 웹 애플리케이션(어떤 브라우저에서든 접근 가능)으로 변환합니다. 귀하의 가족 역사 데이터를 수익화하는 클라우드 족보 서비스와 달리, Gramps Web은 전적으로 귀하의 VPS에서 실행되어 모든 조상 기록, 문서 및 사진을 귀하의 완벽한 통제하에 유지합니다.

Gramps Web은 Gramps의 기본 데이터베이스 형식을 사용하므로, 기존 데스크톱 Gramps 데이터는 직접 가져올 수 있으며 웹 인터페이스를 통해 변경된 내용은 데스크톱 앱과 동기화됩니다. 처음 등록하는 사용자가 트리 소유자이자 관리자가 됩니다.